“Zirə” minifutbol üzrə Azərbaycan çempionu olub - YENİLƏNİB

Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionu bəlli olub.
İdman.Biz-in məlumatına görə, qızıl medal uğrunda oyunda “Zirə” “Birbaşa Bakı” ilə üz-üzə gəlib.
Matç 4:1 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb. Klub tarixində ilk dəfə Azərbaycan çempionu olub.
20:59
Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatında üçüncü yeri tutan komanda bəlli olub.
İdman.Biz-in məlumatına görə, bürünc medal uğrunda oyunda “Aznur” “Sumqayıt”la üz-üzə gəlib.
Bakı Tennis Akademiyasındakı qarşılaşmada “Aznur” 6:4 hesablı qələbə qazanıb.
10:37
Bu gün minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatının qalibi müəyyənləşəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyun gününə üçüncü yer uğrunda qarşılaşma ilə start veriləcək.
Saat 19:00-da “Aznur” komandası “Sumqayıt”la üz-üzə gələcək.
Günün əsas qarşılaşması - final oyunu isə saat 20:30-a təsadüf edəcək. Həlledici matçda “Zirə” ilə “Birbaşa Bakı” çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq.
Qeyd edək ki, hər iki görüş Bakı Tennis Akademiyasında keçiriləcək.