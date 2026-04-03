Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” ilk oyunda “Zirə”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

3 Aprel 2026 19:29
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” ilk oyunda “Zirə”yə məğlub oldu

“Turan Tovuz”la “Zirə” arasında Azərbaycan Kubokunun yarımfinalının ilk matçı bitib.

İdman.Biz xəbər verir ki, görüşdə qəsəbə təmsilçiləri qalib gəliblər - 2:0.

19:21

“Turan Tovuz” - “Zirə” oyununda hesab dəyişib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 89-cu dəqiqədə Leroy Mikels qəsəbə təmsilçisinin ikinci qolunu vurub - 0:2.

18:47

“Turan Tovuz” - “Zirə” oyununda hesab açılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 55-ci dəqiqədə Eren Aydın qəsəbə təmsilçisini irəli çıxarıb.

18:37

Bizon Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsində “Turan Tovuz” - “Zirə” oyununda ikinci hissə başlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, matçda hesab açılmayıb.

18:19

Bizon Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsində “Turan Tovuz” - “Zirə” oyununda ilk hissə bitib.

İdman.Biz xəbər verir ki, matçda hesab açılmayıb.

17:30

Bizon Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsində “Turan Tovuz” - “Zirə” oyunu start götürüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, matç Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilir.

17:06

“Turan Tovuz” Bizon Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsində “Zirə”ni Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda qəbul edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, komandalar saat 17:30-da start götürəcək qarşılaşmada meydana aşağıdakı heyətlərlə çıxacaq:

“Turan Tovuz”: 41. Sergey Samok 29. Filip Ozobiç 88. Faiq Hacıyev (k) 23. Alexandro Serrano 90. Joarlem Santos 15. Emmanuel Hakman 32. Hayderson Hurtado 7. Xorxe Silva 19. Roberto Olabe 9. Coş Cinnelli 2. Mark Rene Mampassi
Ehtiyat oyunçular: 1. Oleq Baklov 13. Mehman Hacıyev 4. Şəhriyar Əliyev 17. Rəhim Sadıxov 10. Xəyal Nəcəfov 11. Ayxan Hüseynov 6. Fərid Yusifli 5. Roderik Miller 3. Enrike Silva 99. İbrahima Vadji 8. David Tavareş
Məşqçi: Yunis Hüseynov

“Zirə”: 97. Tiaqo Silva 73. Anatoli Nuriyev 32. Qismət Alıyev (k) 26. Stefan Aka 4. Ruan Renato 25. Enrike Kustodio 9. Davit Volkov 30. Rikardo Martins 20. İssa Cibrila 17. Ayron Qomis 22. Eren Aydın
Ehtiyat oyunçular: 13. Aydın Bayramov 70. Namik Ələskərov 21. Hacıağa Hacılı 8. İsmayıl İbrahimli 7. Rövlan Muradov 14. Elçin Əlicanov 29. Ceyhun Nuriyev 28. Leroy Mikels 10. Giorgi Papunaşvili 93. Brahim Konate 5. Ange Mutsinzi 11. Junior Martins
Baş məşqçi: Rəşad Sadıqov

09:25

Bu gün futbol üzrə Bizon Azərbaycan Kubokunda yarımfinal mərhələsinə start veriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Turan Tovuz” Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda “Zirə” ilə üz-üzə gələcək.

Görüşün start fiti saat 17:30-da səslənəcək.

Qeyd edək ki, raundun cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək.

