21 Fevral 2026
AZ

Azərbaycan Cüdo Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin təşkilatçılığı ilə seminar təşkil olunub - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
20 Fevral 2026 13:21
110
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin təşkilatçılığı ilə seminar təşkil olunub - FOTO

Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) Hakimlər Komitəsinin təşkilatçılığı ilə növbəti nəzəri seminar keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, seminar ACF prezidentinin müşaviri Natiq Bağırov, qurumun hakimlər üzrə meneceri, “A” kateqoriyalı beynəlxalq dərəcəli hakim Mətin Rəhimli və Hakimlər Komitəsinin üzvü Abbas Şahverdiyevin rəhbərliyi ilə təşkil olunub.

Tədbirdə bu il yenilənmiş Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının “İdman və təşkilatçılıq qaydaları” (SOR) kitabı üzrə müddəalar təkrar edilib, qaydalar ətrafında geniş müzakirələr aparılıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində cüdo texnikaları imtahanı keçirilib
20 Fevral 21:40
Cüdo

Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində cüdo texnikaları imtahanı keçirilib

İmtahan zamanı hər biletdə 10 sual təqdim olunub
Cüdo məşqçiləri üçün maarifləndirici seminar keçirilib - FOTO
19 Fevral 12:23
Cüdo

Cüdo məşqçiləri üçün maarifləndirici seminar keçirilib - FOTO

Məşqçilərə ilkin müdaxilə mexanizmləri izah edilib
Azərbaycan cüdoçuları üçün seminar təşkil olunub
18 Fevral 19:59
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları üçün seminar təşkil olunub

Gələcəkdə də yeniyetmə idmançıların psixoloji hazırlığına yönəlmiş oxşar fəaliyyətlərin davamlı şəkildə keçirilməsi nəzərdə tutulur
Yeniyetmə cüdoçular arasında Liqa yarışının Birinci turu baş tutacaq
18 Fevral 16:40
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçular arasında Liqa yarışının Birinci turu baş tutacaq

Cari ildə U-14 Liqa yarışının üç turunun keçirilməsi planlaşdırılır
Bakıda cüdo texnikaları üzrə imtahan baş tutacaq
18 Fevral 13:42
Cüdo

Bakıda cüdo texnikaları üzrə imtahan baş tutacaq

İmtahanda iştirak könüllüdür
Yeniyetmə cüdoçu qızlar üçün sağlam qidalanma seminarı keçirilib
17 Fevral 17:08
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçu qızlar üçün sağlam qidalanma seminarı keçirilib

Milli komandanın üzvlərinə düzgün qidalanmanın performansa təsiri izah olunub

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Fevral 23:39
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Matçın baş hakimi Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos olub
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
20 Fevral 02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
18 Fevral 18:27
Olimpiada-2026

Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Papatomanın çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur