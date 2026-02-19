20 Fevral 2026
AZ

Cüdo məşqçiləri üçün maarifləndirici seminar keçirilib - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
19 Fevral 2026 12:23
104
Cüdo məşqçiləri üçün maarifləndirici seminar keçirilib - FOTO

Cüdo üzrə Azərbaycan milli komandalarının baş həkimi Ramil Vəliyevin təqdimatında məşqçilər üçün kəllə-beyin travmalarının profilaktikası mövzusunda maarifləndirici seminar təşkil olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, seminarın əsas məqsədi idman mühitində baş verə biləcək travmaların qarşısının alınması, erkən əlamətlərin tanınması və düzgün ilkin müdaxilə mexanizmlərinin məşqçilərə çatdırılması olub. Tədbir zamanı iştirakçılara kəllə-beyin travmalarının yaranma səbəbləri, risk faktorları və onların uzunmüddətli təsirləri barədə ətraflı məlumat verilib.

Xüsusilə vurğulanıb ki, idman zamanı baş nahiyəsinə zərbə hallarında ilkin simptomların vaxtında müəyyən edilməsi və idmançının dərhal tibbi qiymətləndirilməsi həyati əhəmiyyət daşıyır. Bu təşəbbüs milli komandalarda sağlamlıq və təhlükəsizlik mədəniyyətinin gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən sistemli tədbirlərin tərkib hissəsidir.

Gələcəkdə də məşqçilər və idman mütəxəssisləri üçün bu istiqamətdə maarifləndirici tədbirlərin davam etdirilməsi planlaşdırılır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan cüdoçuları üçün seminar təşkil olunub
18 Fevral 19:59
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları üçün seminar təşkil olunub

Gələcəkdə də yeniyetmə idmançıların psixoloji hazırlığına yönəlmiş oxşar fəaliyyətlərin davamlı şəkildə keçirilməsi nəzərdə tutulur
Yeniyetmə cüdoçular arasında Liqa yarışının Birinci turu baş tutacaq
18 Fevral 16:40
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçular arasında Liqa yarışının Birinci turu baş tutacaq

Cari ildə U-14 Liqa yarışının üç turunun keçirilməsi planlaşdırılır
Bakıda cüdo texnikaları üzrə imtahan baş tutacaq
18 Fevral 13:42
Cüdo

Bakıda cüdo texnikaları üzrə imtahan baş tutacaq

İmtahanda iştirak könüllüdür
Yeniyetmə cüdoçu qızlar üçün sağlam qidalanma seminarı keçirilib
17 Fevral 17:08
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçu qızlar üçün sağlam qidalanma seminarı keçirilib

Milli komandanın üzvlərinə düzgün qidalanmanın performansa təsiri izah olunub
Cüdo üzrə böyüklər arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçirilib
16 Fevral 20:27
Cüdo

Cüdo üzrə böyüklər arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçirilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

157 cüdoçu 11 çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparıb
Paracüdoçular fiziki hazırlıq testlərindən keçiblər - FOTO
16 Fevral 16:36
Cüdo

Paracüdoçular fiziki hazırlıq testlərindən keçiblər - FOTO

Milli komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində yoxlamalar aparılıb

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Fevral 23:39
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Matçın baş hakimi Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos olub
Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar
18 Fevral 02:12
Futbol

Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasında cavab oyunları 25 fevralda olacaq
Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
18 Fevral 18:27
Olimpiada-2026

Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Papatomanın çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub