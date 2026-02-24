Hidayət Heydərov tatamiyə qayıdır - Federasiyadan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Cüdo üzrə Olimpiya çempionu Hidayət Heydərov Daşkənddə keçiriləcək Böyük Dəbilqə turnirində iştirak edəcək.
Azərbaycan Cüdo Federasiyasından İdman.Biz-ə verilən məlumata görə, bu, yığmamızın lideri üçün cari ildə ilk rəsmi çıxış olacaq.
Bildirilib ki, H.Heydərov fevralın əvvəlində Paris turnirini tam hazır olmadığı üçün buraxsa da, hazırda optimal formadadır. Federasiyada hesab edirlər ki, Daşkənd yarışı aprel ayında keçiriləcək Avropa çempionatı öncəsi ciddi sınaq olacaq və idmançının yarış tonusunu qoruması baxımından vacibdir.
Qeyd edək ki, Azərbaycan paytaxt Özbəkistanda 19 cüdoçu (12 kişi, 7 qadın) ilə təmsil olunacaq. Fevralın 27-dən martın 1-dək davam edəcək turnirdə ümumilikdə 40 ölkədən 380 idmançı mübarizə aparacaq.