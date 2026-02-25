Tonali: “İlk 10 dəqiqə möhtəşəm idi, amma ikinci hissədən razı deyiləm”

Çempionlar Liqasının 1/16 final oyununda “Nyukasl” “Qarabağ” üzərində 3:2 hesablı qələbə qazandıqdan sonra İngiltərə klubunun oyunçuları və məşqçiləri müxtəlif açıqlamalarla gündəmə gəlib.
İdman.Biz bütün açıqlamaları və oyun sonrası şərhləri toplayaraq “Nyukasl” nümayəndələrinin oyun barədə fikirlərini təqdim edir.
Bu icmalda həm futbolçuların, həm də baş məşqçi Eddi Hau və keçmiş oyunçuların oyunla bağlı şərhləri yer alır.
Sandro Tonali 1/16 finalın cavab oyununda “Qarabağ”a qarşı 3:2 hesabı ilə qələbə qazanan “Nyukasl”da ilk qol müəllifi olaraq ikinci hissədən narazılığını bildirib.
Tonali deyib: “İlk 10 dəqiqə möhtəşəm idi. Amma ikinci hissədən çox razı deyiləm, çünki oyunu yalnız nəticəyə görə oynamağa başladıq. Bəli, biz doqquz qol vura bildik, amma daha çoxunu etməli idik, çünki azarkeşlər hər matçın bütün 90 dəqiqəsi ərzində maksimum səylə oynamağımızı gözləyir”.
İtaliyalı futbolçu əlavə edib ki, komanda oyun ərzində maksimum intensivliyi qorumağa borcludur: “Biz hər oyunda 100 faizdən də çoxunu verə bilərik. Hər dəqiqədə mübarizə aparmaq lazımdır”.
Keçmiş hücumçu Dviqt Qayl “BBC Radio 5 Live”a açıqlamasında “Nyukasl”ın baş məşqçisi Eddi Haunun rəhbərliyi altında inkişaf etdiyini vurğulayıb:
“İndi “Nyukasl” üçün möhtəşəm zamandır. Onlar uzun müddət klubu irəlilədə biləcək məşqçi axtarırdılar və Eddi Hau etimadı tam doğrultdu. Azarkeşlər komanda ilə birlikdə uğuru hiss edir, o, onları kuboklara aparıb və indi Çempionlar Liqasında pley-offa çıxarıb – oyunçuların qarşıdakı mərhələdə “Barselona”yla qarşılaşmağı istəməsi ehtimal olunur”.
Baş məşqçi Eddi Hau isə ikinci hissədə komandanın konsentrasiyasının bir qədər itdiyini etiraf edib: “2:0 hesabında bir az rahatladıq. Bu planlı deyildi, amma təbii reaksiya oldu. İkinci hissədə oyun açıq şəkildə qarşılıqlı hücumlara çevrildi və bu, bizim üçün böyük məyusluq oldu. Birincisi, çox enerji sərf etdik və onl arın qapısına təzyiq göstərməyi dayandırdıq. Bu 45 dəqiqədən narazıyıq”.
Eddi Hau xüsusi olaraq azarkeşləri də təbrik edib və onların matç öncəsi “Wor Flags” şousuna təşəkkürünü bildirib: “Möhtəşəm idi. Bu ideyanı gerçəkləşdirən hər kəsə böyük təşəkkürlər. Azarkeşlərin mənə və komandaya göstərdiyi sevgi və dəstək bizim üçün hər şey deməkdir”.
“Nyukasl” Avropa səfərinə davam edir və artıq komandada böyük ambisiyalar səslənir – qarşıda turnirin daha həlledici mərhələləri və Avropanın nəhəng komandaları ilə mümkün oyunlar gözlənilir.