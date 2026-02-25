25 Fevral 2026
AZ

“Barselona” günlər sonra hakim səhvinə reaksiya verdi - FOTO

Futbol
Xəbərlər
25 Fevral 2026 16:42
80
“Barselona” günlər sonra hakim səhvinə reaksiya verdi - FOTO

“Barselona” klubu İspaniya Hakimlər Texniki Komitəsinin (CTA) La Liqanın 24-cü turunda baş tutan “Jirona” ilə matçdakı (1:2) nəticəyə təsir edən hakim səhvini rəsmən etiraf etməsinə münasibət bildirib.

İdman.Biz Kataloniya klubu sosial şəbəkə hesablarında həmin anın fotosunu paylaşaraq bu sözləri yazıb: “Səhvi etiraf etmək böyük addımdır. Növbəti addım ondan qaçmaqdır”.

CTA-nın rəsmi rəyində qeyd olunur ki, VAR mütləq müdaxilə etməli idi, çünki bu, aşkar və ciddi səhv idi. Hücumçu rəqibini ehtiyatsızlıqdan tapdaladığı üçün qayda pozuntusu və sarı vərəqə ilə cəzalandırılmalı idi. Ekspertlər bu epizodun birbaşa qolla nəticələnən hücum fazasında baş verdiyini və fərqli şərhə yer qoymadığını bildiriblər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mançester Yunayted” “Nottingem Forest”dən Gibbs-Uaytla maraqlanır
18:41
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” “Nottingem Forest”dən Gibbs-Uaytla maraqlanır

“Yunayted”, bu mövsüm “Nottingem”in Premyer Liqadan düşmə ehtimalından yararlanmaq istəyən komandalar arasındadır
Premyer Liqa: Mart ayının oyun proqramı açıqlanıb
18:25
Azərbaycan çempionatı

Premyer Liqa: Mart ayının oyun proqramı açıqlanıb

Bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb
Azərbaycanın U-19 millisi Moldovada ilk yoxlama oyununda qalib gəlib
17:30
Futbol

Azərbaycanın U-19 millisi Moldovada ilk yoxlama oyununda qalib gəlib

Millimiz gənclər turnirinə uğurlu start verib
ÇL-də pley-off mərhələsinin cavab oyunları: İtaliya klubları üçün təhlükə, Madriddə prinsipial döyüş - İDMAN.BİZ-in İCMALI
16:30
Futbol

ÇL-də pley-off mərhələsinin cavab oyunları: İtaliya klubları üçün təhlükə, Madriddə prinsipial döyüş - İDMAN.BİZ-in İCMALI

1/8 final mərhələsinə vəsiqə qazanacaq son komandalar müəyyənləşəcək
Qurban Qurbanov: “Təkcə oyundan deyil, həm də mübarizədən zövq almaq lazımdır” - VİDEO
16:21
Futbol

Qurban Qurbanov: “Təkcə oyundan deyil, həm də mübarizədən zövq almaq lazımdır” - VİDEO

“Qarabağ”ın baş məşqçisi sona qədər döyüşmək tapşırığı veribmiş
Kilian Mbappe “Benfika”ya qarşı oynamayacaq
16:08
Futbol

Kilian Mbappe “Benfika”ya qarşı oynamayacaq

Fransalı ulduz dizindəki ağrılar səbəbindən riskə atılmayıb

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Fevral 02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi