Premyer Liqa: Mart ayının oyun proqramı açıqlanıb

25 Fevral 2026 18:25
48
Azərbaycan Premyer Liqasında 23-cü, 24-c2 və 25-ci turun oyun cədvəlləri açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Azərbaycan Premyer Liqası
23-cü tur
7 mart
15:00. “Karvan-Yevlax” – “Sumqayıt”
Yevlax şəhər stadionu

8 mart
15:00. “Şamaxı” – “İmişli”
Şamaxı şəhər stadionu
19:15. “Qarabağ” – “Araz-Naxçıvan”
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

9 mart
18:30. “Zirə” – “Kəpəz”
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
20:30. “Neftçi” – “Turan Tovuz”
“Palms Sports Arena”

10 mart
19:15. “Sabah” – “Qəbələ”
"Bank Respublika Arena"

24-cü tur
13 mart
18:30. “Araz-Naxçıvan” – “Karvan-Yevlax”
“Liv Bona Dea Arena”
20:30. “Sumqayıt” – “Şamaxı”
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

14 mart
15:00. “İmişli” – “Sabah”
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
19:15. “Zirə” – “Qarabağ”
Zirə İdman Kompleksinin stadionu

15 mart
15:00. “Kəpəz” – “Turan Tovuz”
Yevlax şəhər stadionu
18:00. “Qəbələ” – “Neftçi”
Qəbələ şəhər stadionu

25-ci tur
18 mart
15:00. “Şamaxı” – “Araz-Naxçıvan”
Şamaxı şəhər stadionu

19 mart
15:00. “Karvan-Yevlax” – “Zirə”
Yevlax şəhər stadionu
19:15. “Sabah” – “Sumqayıt”
“Bank Respublika Arena”

20 mart
15:00. “Kəpəz” – “Qarabağ”
Yevlax şəhər stadionu
19:15. "Neftçi" - "İmişli"
“Palms Sports Arena”

21 mart
16:00 “Turan Tovuz” – “Qəbələ”
(Bu görüşün məkanı ilə bağlı PFL-in Tovuz şəhər stadionunu qiymətləndirməsindən sonra qərar veriləcək)

