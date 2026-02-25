“Mançester Yunayted” “Nottingem Forest”dən Gibbs-Uaytla maraqlanır

“Mançester Yunayted” Morqan Gibbs-Uaytın “Nottingem Forest”dəki vəziyyətini izləyən Premyer Liqa klublarına qoşulub.
İdman.Biz bu barədə “Daily Mail” qəzetinə istinadən bidirir.
Gibbs-Uaytın komanda yoldaşı Elliot Andersonla da güclü maraqlanan “Yunayted”, bu mövsüm “Nottingem”in Premyer Liqadan düşmə ehtimalından yararlanmaq istəyən komandalar arasındadır.
10 nömrəli və ya cinah müdafiəçisi kimi oynaya bilən Gibbs-Uaytın yeni müqaviləsində sərbəst buraxılma bəndi var. Bu bəndi “Tottenhem” ötən il onun üçün 60 milyon funt sterlinq təklif etmədikdən sonra imzalayıb.
“Nottingem Forest”in sahibi Evangelos Marinakis 26 yaşlı İngiltərə millisinin oyunçusunu “Yunayted”in yeni transferləri Mateus Kunya, Brayan Mbemo və Benjamin Şeşkonun maaşına bərabər olan - həftədə təxminən 150.000 funt sterlinq maaş təklif edən yeni müqavilə imzalamağa razı salıb.
Lakin “Yunayted” əmək haqqı xərclərini azaltmağa çalışır ki, bu da onları Gibbs-Uayt və Anderson uğrunda mübarizədə ciddi şəkildə əlverişsiz vəziyyətə sala bilər.