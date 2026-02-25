“Atalanta”nın baş məşqçisi: “Arxamızda 20.000 azarkeşin olması faktından maksimum yararlanmalıyıq”

“Atalanta”nın baş məşqçisi Raffaele Palladino UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin “Borussiya Dortmund”la cavab oyunu barədə danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, matç bu gün Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də başlayacaq. İlk oyun Almaniya komandasının 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
“Bu, çətin bir missiya olacaq. Bunu bilirik, amma əlimizdən gələni edəcəyik. Yaxşı oynamalı və həm futbol tərzimizə, həm də özümüzə inanmalıyıq. İlk dəqiqədən son dəqiqəyə qədər təzyiq göstərməyimizi istəyirəm. 0:2 hesablı geriliyi bərpa etmək çətindir, amma 90 dəqiqə və ya daha çox müddət ərzində bir neçə qol şansı yaratmağa çalışa bilərik. Ayıq olmalı və arxamızda 20.000 azarkeşin olması faktından maksimum yararlanmalıyıq”, - UEFA-nın rəsmi saytında məşqçinin sözləri sitat gətirilir.