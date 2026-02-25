25 Fevral 2026
“Traktor” İran Futbol Federasiyasından FIFA-ya şikayət edib

25 Fevral 2026 22:10
Təbrizin “Traktor” klubu İran Futbol Federasiyasından FIFA-ya şikayət edib.

İdman.Biz bildirir ki, klub sosial şəbəkədəki səhifəsində məlumat verib.

“Traktor” klubu rəsmi şikayətini üç ayrı bölmə üzrə FIFA-nın baş katibinə göndərib.

İdarə heyəti üzvlərinin imzası ilə tərtib olunaraq qeydiyyata alınan bu şikayət aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir:

Birinci bölmə: Fors-major prinsiplərinin pozulması, oyunun təhlükəsizliyinin təmin edilməməsi və intizam işlərinə baxılmasında ədalətin inkarı.

İkinci bölmə: “Traktor” klubuna və onun milli komanda üzvü olan oyunçularına qarşı irqi və etnik ayrı-seçkilik xarakterli davranışların davam etməsi, eləcə də məhkəmə orqanlarının ayrı-seçkiliyə qarşı qaydaların icrasında səhlənkarlığı.

Üçüncü bölmə: Qərəzsizlik prinsipinin pozulması və Video Köməkçi Hakim (VAR) protokolunun natamam tətbiqi.

Məsələnin yekun nəticə əldə olunana qədər izlənməsi klubun gündəmindədir”, - məlumatda deyilir.

