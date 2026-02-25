Portuqaliya millisi Meksika ilə oyunu təxirə salmağı düşünür

Portuqaliya milli komandasının bəzi oyunçuları təhlükəsizlik məsələləri səbəbindən Meksika yığması ilə yoldaşlıq oyununun planlaşdırıldığı kimi Meksikada keçirilməməsi barədə fikir bildiriblər.
İdman.Biz bildirir ki, oyun 28 mart 2026-cı il tarixinə planlaşdırılıb. “The Touchline on X” sosial media hesabına görə, matçın meksikalıların çox olduğu ABŞ-a köçürülməsi ehtimalı nəzərdən keçirilir.
Matçın əvvəlcə Mexiko şəhərində təmir olunmuş “Estadio Azteca” stadionunun açılışı zamanı keçirilməsi planlaşdırılırdı və artıq bir çox bilet satılıb. Lakin ölkədəki iğtişaşlar bu planlara təsir göstərə bilər. İndi bütün iştirakçılar məkanın dəyişdirilməsinin mümkün olub-olmadığını düşünməlidirlər.
Xatırladaq ki, Meksika bu yay Dünya Kubokuna ABŞ və Kanada ilə birlikdə ev sahibliyi edəcək. Bir gün əvvəl Meksika prezidenti ictimaiyyəti əmin etdi ki, ölkənin turnirə ev sahibliyi etmək təhlükəsi yoxdur.