“Real” tərəfdarları “Benfika” fanatının banan hadisəsinə görə cəzalandırılmasını tələb edirlər - FOTO

“Real Madrid” tərəfdarları “Benfika” azarkeşinin “Santyaqo Bernabeu” stadionundakı kubok otağına banan gətirdiyinə görə məsuliyyətə cəlb edilməsini tələb edirlər.
İdman.Biz bildirir ki, klub muzeyində həftəsonu çəkilmiş videoda bir kişinin “Los Blancos” oyunçularının 2024-cü il Çempionlar Liqası kuboku ilə poza verdiyi böyük bir fotoşəkilə yaxınlaşdığı görünür. Daha sonra o, bir neçə banan götürüb Vinisiusun şəklinin yanına qoyub və şəkil üçün poza verib.
Jurnalist Leo Diazın sosial media hesabında verdiyi məlumata görə, hadisə “Real Madrid” azarkeşləri arasında reaksiyaya səbəb olub.
“Real Madrid” Çempionlar Liqası pley-off mərhələsinin ilk oyununda “Benfika”nı 1:0 hesabı ilə məğlub edib.