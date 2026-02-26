Del Pyero İtaliya futbolunun hazırkı vəziyyəti ilə bağlı fikirlərini bildirib

“Yuventus”un keçmiş hücumçusu və kapitanı Alessandro Del Pyero İtaliya futbolunun hazırkı vəziyyəti ilə bağlı sualı cavablandırıb.
“Çətin vəziyyətdir. Göründüyü qədər pis deyil, amma 90 və ya 95% - bəli, bu doğrudur. Bu, son illərdə İtaliyada baş verənlərin nəticəsidir. İnvestisiya səviyyələri aşağıdır. Digər bazarlar bizimkindən daha böyük olub.
Problemlər? Stadionlar. Vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün meydandan kənarda daha yaxşı nəticələr göstərməli olduğumuzu bilirik. Gənc oyunçular üçün inkişaf sistemləri? “Borussiya Dortmund”un 2008-ci il təvəllüdlü iki italyanla “Atalanta” ilə oynadığını görürük. Bağışlayın? Nə baş verir? Niyə bu italyanlar Dortmundda oynayırlar?
İnanıram ki, maliyyə baxımından komandalarımız xərclərini daha yaxşı idarə etməlidirlər. Bu qədər borcumuz olmamalıdır. Hamımızın mövsümün sonunda böyük qəbz yazan “Yuventus” kimi sahibləri yoxdur. Oyuna olan sevgimizi yenidən kəşf etməliyik, təkcə meydanda deyil. İctimaiyyətə göstərdiklərimizə görə daha məsuliyyətli olmalıyıq; bəzən çoxlu mübahisəli məsələlər olur”, - ESPN Del Pyeronun sözlərini sitat gətirir.