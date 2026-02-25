26 Fevral 2026
İngiltərə Premyer Liqasi Netflix tipli yayım platforması istifadəyə vermək istəyir

25 Fevral 2026 23:11
66
İngiltərə Premyer Liqası Netflix-ə bənzər öz yayım platforması üçün konsepsiya hazırlayır.

İdman.Biz bu barədə Guardian Sport-a istinadən məlumat verir.

Mənbəyə görə, ideya azarkeşlərə hər Premyer Liqa matçını izləmək və istənilən vaxt istədikləri oyunu seçmək imkanı verməkdir. Platformaya daxil olmaq üçün təklif olunan abunə haqqı ayda təxminən 10 funt sterlinq (11.50 avro) ola bilər. Bu, azarkeşlərə hansı matçları və nə vaxt izləmək istədikləri üzərində daha çox nəzarət imkanı verəcək.

Belə bir platformanın istifadəyə verilməsi ilə Premyer Liqa gəlirlərini əhəmiyyətli dərəcədə artıra və azarkeşlərin cəlb olunmasını yaxşılaşdıra bilər. Mənbə hesab edir ki, yayım xidmətinin tətbiqi onlayn yayımların artan populyarlığına və dəyişən izləmə vərdişlərinə cavab ola bilər.

İdman.Biz
Del Pyero İtaliya futbolunun hazırkı vəziyyəti ilə bağlı fikirlərini bildirib
00:32
Dünya futbolu

Del Pyero İtaliya futbolunun hazırkı vəziyyəti ilə bağlı fikirlərini bildirib

Del Pyeronun fikrincə, maliyyə baxımından İtaliya komandaları xərclərini daha yaxşı idarə etməlidirlər
“Real” tərəfdarları “Benfika” fanatının banan hadisəsinə görə cəzalandırılmasını tələb edirlər
00:12
Dünya futbolu

“Real” tərəfdarları “Benfika” fanatının banan hadisəsinə görə cəzalandırılmasını tələb edirlər - FOTO

“Real Madrid” Çempionlar Liqası pley-off mərhələsinin ilk oyununda “Benfika”nı 1:0 hesabı ilə məğlub edib
İtaliyada dram: “Atalanta” son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala yüksəldi
25 Fevral 23:56
Dünya futbolu

İtaliyada dram: “Atalanta” son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala yüksəldi - YENİLƏNİR + VİDEO

Ümumilikdə dörd qarşılaşma baş tutacaq
“Bu, rüsvayçılıqdır” - Prestianni barəsində apellyasiya şikayətinin rədd elilməsi haqqında
25 Fevral 23:41
Dünya futbolu

“Bu, rüsvayçılıqdır” - Prestianni barəsində apellyasiya şikayətinin rədd elilməsi haqqında

UEFA hazırda hadisəni araşdırır
“Mançester Yunayted”in qapıçısı karyerasını Türkiyədə davam etdirəcək
25 Fevral 23:26
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”in qapıçısı karyerasını Türkiyədə davam etdirəcək

“Qırmızı şeytanlar” qapıçını 5 milyon avroya satmağa razılaşıblar
Portuqaliya millisi Meksika ilə oyunu təxirə salmağı düşünür
25 Fevral 22:56
Dünya futbolu

Portuqaliya millisi Meksika ilə oyunu təxirə salmağı düşünür

Matçın meksikalıların çox olduğu ABŞ-a köçürülməsi ehtimalı nəzərdən keçirilir

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
25 Fevral 01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
25 Fevral 02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Fevral 02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi