İngiltərə Premyer Liqasi Netflix tipli yayım platforması istifadəyə vermək istəyir

İngiltərə Premyer Liqası Netflix-ə bənzər öz yayım platforması üçün konsepsiya hazırlayır.
İdman.Biz bu barədə Guardian Sport-a istinadən məlumat verir.
Mənbəyə görə, ideya azarkeşlərə hər Premyer Liqa matçını izləmək və istənilən vaxt istədikləri oyunu seçmək imkanı verməkdir. Platformaya daxil olmaq üçün təklif olunan abunə haqqı ayda təxminən 10 funt sterlinq (11.50 avro) ola bilər. Bu, azarkeşlərə hansı matçları və nə vaxt izləmək istədikləri üzərində daha çox nəzarət imkanı verəcək.
Belə bir platformanın istifadəyə verilməsi ilə Premyer Liqa gəlirlərini əhəmiyyətli dərəcədə artıra və azarkeşlərin cəlb olunmasını yaxşılaşdıra bilər. Mənbə hesab edir ki, yayım xidmətinin tətbiqi onlayn yayımların artan populyarlığına və dəyişən izləmə vərdişlərinə cavab ola bilər.