Kanisares: “Prestianninin hərəkəti onun gələcəyinə böyük təsir göstərə bilər”

“Real Madrid” və “Valensiya”nın keçmiş qapıçısı Santyaqo Kanisares “Benfika”nın yarımmüdafiəçisi Canluka Prestianni ilə bağlı irqçi qalmaqalla bağlı fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz bildirir ki, “Real Madrid”in cinah oyunçusu Vinisius Junior Prestianninin ağzını köynəyi ilə örtərək ona “meymun” dediyini bildirib.
“Oyun məşqinin olmaması Prestianninin ən az problemi olacaq, çünki bu hekayə onun üzərində iz buraxacaq. O, dünya futbolunda uğur qazanmaq istəyən gənc oyunçudur, amma etdiyi hərəkətlər onun gələcəyinə böyük təsir göstərə bilər. Futbolda meydandan kənar səhvlər uğurlardan daha böyük iz buraxa bilər.
Ona yaxşı məsləhət verin, başa düşsün ki, edə biləcəyi ən yaxşı şey vurduğu ziyanı düzəltməkdir. Bilirəm ki, etməyəcək, amma bu, onun üçün, “Benfika” və agentləri üçün ən yaxşısı olardı. Prestianni gəncdir və hələ qarşıda uzun bir həyatı var. Əgər o, lazımi reaksiya verməsə, adı bu epizod kontekstində dünya futbolunda əbədi olaraq qalacaq”, - Kanisares “Radio Marca”ya verdiyi müsahibədə deyib.