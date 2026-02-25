Mərakeş millisinə “Barselona”nın keçmiş məşqçisi Xavi rəhbərlik edə bilər

“Barselona”nın keçmiş məşqçisi Xavi Mərakeş millisinin baş məşqçisi vəzifəsinə namizəd kimi nəzərdən keçirilir.
İdman.Biz-in “Marca”ya istinadən məlumatına görə, ispaniyalı mütəxəssis Valid Reqraqinin yerini tuta bilər, lakin rəsmi danışıqlar hələ başlamayıb.
Mənbənin məlumatına görə, rəhbərlik dəyişikliyi ilə bağlı müzakirələr Mərakeşin Afrika Millətlər Kubokunda evdəki zəif çıxışı ilə əlaqələndirilir. Xavi, oyununu inkişaf etdirmək üçün vaxtının olmaması səbəbindən 2026-cı il Dünya Kubokundan əvvəl milli komandaya rəhbərlik etməyə razı olmayacaq. O, 2030-cu il Dünya Kubokundan əvvəl milli komandaya məşqçilik etmək ehtimalına açıqdır.
25 fevralda Valid Reqraqi istefa verdiyini açıqladı. 2022-ci ildə Reqraqi milli komandanı tarixi yarımfinala çıxardı. 18 yanvarda Mərakeş əlavə vaxtdan sonra Afrika Millətlər Kubokunun finalında Seneqala 1-0 hesabı ilə məğlub oldu.