25 Fevral 2026
Florian Virtsin agenti yarımmüdafiəçinin “Real Madrid”ə keçməsinə ümid edir

25 Fevral 2026 21:09
“Liverpul”un yarımmüdafiəçisi Florian Virtsin agenti Volker Strut müştərisinin “Real Madrid”ə keçməsini istədiyini bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, o, əvvəllər buna cəhd edib.

“Liverpul” və ya “Bavariya”ya keçid müzakirə olunanda Xabi Alonso ilə əlaqə saxladım və ona dedim ki, “Bayer”in yetirməsini özünlə “Real Madrid”ə aparmalısan. Xabi cavab verdi: “Bunu mənə demə, bunu Florentino Peresə çatdır”.

Ona görə də ona mesaj göndərdim: “Əziz Florentino, sənə dəfələrlə demişəm: tövsiyə etdiyim bir oyunçum var. Florian Virts dünyanın istənilən komandasını daha yaxşı hala gətirməyə qadirdir”.

Həmin il heyət və büdcə səbəbindən sadəcə uyğun vaxt deyildi. Hətta “Real Madrid”in xəzinəsi də həmişə dolu olmur. Amma yenə də ümid edirəm ki, Florian bir gün orada olacaq”, - Bild agentdən sitat gətirir.

Portuqaliya millisi Meksika ilə oyunu təxirə salmağı düşünür
22:56
Portuqaliya millisi Meksika ilə oyunu təxirə salmağı düşünür

Matçın meksikalıların çox olduğu ABŞ-a köçürülməsi ehtimalı nəzərdən keçirilir
Kanisares: “Prestianninin hərəkəti onun gələcəyinə böyük təsir göstərə bilər”
22:25
Kanisares: “Prestianninin hərəkəti onun gələcəyinə böyük təsir göstərə bilər”

Vinisius Junior Prestianninin ona “meymun” dediyini bildirib
“Traktor” İran Futbol Federasiyasından FIFA-ya şikayət edib
22:10
“Traktor” İran Futbol Federasiyasından FIFA-ya şikayət edib

Məsələnin yekun nəticə əldə olunana qədər izlənməsi klubun gündəmindədir
Mərakeş millisinə “Barselona”nın keçmiş məşqçisi Xavi rəhbərlik edə bilər
21:39
Mərakeş millisinə “Barselona”nın keçmiş məşqçisi Xavi rəhbərlik edə bilər

25 fevralda Valid Reqraqi istefa verdiyini açıqlayıb
Messi etiraf edib ki, vətəndaşlığını dəyişib İspaniya millisində oynaya bilərmiş
20:40
Messi etiraf edib ki, vətəndaşlığını dəyişib İspaniya millisində oynaya bilərmiş

Messi Argentina milli komandasında debütünü 17 avqust 2005-ci ildə Macarıstanla oyunda edib
UEFA “Benfika”nın Prestianninin diskvalifikasiyasına qarşı apellyasiyasını rədd edib
20:25
UEFA “Benfika”nın Prestianninin diskvalifikasiyasına qarşı apellyasiyasını rədd edib

Prestianni Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin “Real Madrid”ə qarşı ikinci oyununu buraxacaq

