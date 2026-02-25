Florian Virtsin agenti yarımmüdafiəçinin “Real Madrid”ə keçməsinə ümid edir

“Liverpul”un yarımmüdafiəçisi Florian Virtsin agenti Volker Strut müştərisinin “Real Madrid”ə keçməsini istədiyini bildirib.
İdman.Biz bildirir ki, o, əvvəllər buna cəhd edib.
“Liverpul” və ya “Bavariya”ya keçid müzakirə olunanda Xabi Alonso ilə əlaqə saxladım və ona dedim ki, “Bayer”in yetirməsini özünlə “Real Madrid”ə aparmalısan. Xabi cavab verdi: “Bunu mənə demə, bunu Florentino Peresə çatdır”.
Ona görə də ona mesaj göndərdim: “Əziz Florentino, sənə dəfələrlə demişəm: tövsiyə etdiyim bir oyunçum var. Florian Virts dünyanın istənilən komandasını daha yaxşı hala gətirməyə qadirdir”.
Həmin il heyət və büdcə səbəbindən sadəcə uyğun vaxt deyildi. Hətta “Real Madrid”in xəzinəsi də həmişə dolu olmur. Amma yenə də ümid edirəm ki, Florian bir gün orada olacaq”, - Bild agentdən sitat gətirir.