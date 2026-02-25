Messi etiraf edib ki, vətəndaşlığını dəyişib İspaniya millisində oynaya bilərmiş

“İnter Mayami”nin 38 yaşlı argentinalı yarımmüdafiəçisi Lionel Messi karyerasının əvvəlində vətəndaşlığını dəyişdirmək ehtimalından danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, o, İspaniyanın ona maraq göstərdiyini və onu milli komandalarında oynamağa razı salmağa çalışdığını qeyd edib.
“Bir vaxtlar İspaniya milli komandası mənimlə əlaqə saxladı. Məni əksinə inandırmağa çalışdılar. Mən argentinalıyam, amma çox gənc yaşlarımda “Barselona”ya gəlmişəm. İspaniyada oynamaq imkanım var idi, amma həmişə Argentinanı təmsil etmək istəyirdim”, - deyə beIN Sports Messidən sitat gətirib.
Messi Argentina milli komandasında debütünü 17 avqust 2005-ci ildə Macarıstanla oyunda edib. O, 64-cü dəqiqədə meydana daxil olub, lakin bir dəqiqədən az sonra rəqibinin boğazına şiddətli yumruq vurduğuna görə meydandan qovulub. Pis başlanğıcına baxmayaraq, Messi milli komandada 196 oyun keçirib və 115 qol vurub. Milli komandanın tərkibində iki dəfə COPA America-nı qazanıb və 2022-ci il dünya çempionu olub.