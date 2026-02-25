UEFA “Benfika”nın Prestianninin diskvalifikasiyasına qarşı apellyasiyasını rədd edib

UEFA rəsmi saytında “Benfika”nın yarımmüdafiəçi Canluka Prestianninin müvəqqəti olaraq cəzalandırılması ilə bağlı apellyasiyasını rədd etdiyini açıqlayıb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, Prestianni Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin “Real Madrid”ə qarşı ikinci oyununu buraxacaq.
“UEFA Apellyasiya Orqanı bu gün aşağıdakı qərarı verdi:
“Benfika” Futbol Klubu tərəfindən verilən apellyasiya rədd edildi. Nəticə etibarilə, UEFA Nəzarət, Etika və İntizam Orqanının 23 fevral 2026-cı il tarixli qərarı qüvvədə qalır.
Cənab Canluka Prestianni müvəqqəti olaraq oynamaq hüququ qazanacağı növbəti UEFA klub yarış oyunundan kənarlaşdırılıb”, - deyə UEFA-dan bildirilib.