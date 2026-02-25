ÇL-də pley-off mərhələsinin cavab oyunları: İtaliya klubları üçün təhlükə, Madriddə prinsipial döyüş - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu gün futbol üzrə Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinə vəsiqə qazanacaq son komandalar müəyyənləşəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, dörd qarşılaşma həlledici mərhələyə qədəm qoyur və hər cütün öz ssenarisi var: haradasa möcüzə tələb olunur, haradasa soyuqqanlılığı qorumaq kifayətdir, bir dueldə isə gərginlik artıq meydanı aşaraq kənara çıxıb.
“Atalanta” – “Borusiya”(Dortmund)
Almaniyada keçirilən ilk oyunda “Borusiya”(Dortmund) 2:0 hesablı qələbə qazanıb. Dortmund təmsilçisi qol epizodlarını soyuqqanlılıqla dəyərləndirib, Seru Girassi isə bir qol və bir məhsuldar ötürmə ilə matçın əsas fiquru olub.
Berqamoda keçiriləcək cavab oyunu ərəfəsində yalnız taktiki məqamlar müzakirə olunmur. “Borusiya” (Dortmund) azarkeşlərinin bir qisminin təhlükəsizlik tədbirləri səbəbindən stadiona buraxılmaması ilə bağlı narazılıq gərginliyi artırıb.
“Atalanta”nın heyətində itkilər var. Çarlz De Ketelare dizindən artroskopik əməliyyat keçirib və bərpa prosesi davam edir, Cakomo Raspadori isə zədə səbəbindən sıradan çıxıb. Qonaqlarda Niko Şlotterbek və Emre Can məşqlərə qayıtsalar da, onların oynayıb-oynamayacağına oyun öncəsi qərar veriləcək. İtaliya klubu intriqanı qaytarmaq üçün ilk dəqiqələrdən cəsarətli və aqressiv oynamalıdır.
“Yuventus” - “Qalatasaray”
İstanbuldakı ilk görüş dramatik alınıb. “Yuventus” 2:1 hesabı ilə öndə olsa da, ikinci hissədə dörd qol buraxaraq 2:5 hesabı ilə məğlub olub. Xuan Kabalyın qırmızı vərəqə alması dönüş nöqtəsinə çevrilib və bundan sonra təşəbbüs tamamilə “Qalatasaray”a keçib.
Turin klubu indi çox çətin vəzifə ilə üz-üzədir. Qarşıdurmanı əlavə vaxta daşımaq üçün “Yuventus” ən azı üç top fərqi ilə qalib gəlməlidir. Baş məşqçi Luçano Spalletti komandanın geridönüşə inandığını və tribunaların dəstəyinə güvəndiyini bildirib.
Kenan Yıldız qismən komanda ilə məşq edib və oyuna hazırlaşır, Qleyson Bremer də heyətə kömək edə bilər. Lakin Duşan Vlahoviç və Arkadiuş Milikin zədələri, Andrea Kambyazonun və Xuan Kabalyın diskvalifikasiyası heyətin seçim imkanlarını azaldır.
Qeyd edək ki, “Inter” Norveçin “Bodo-Qlimt klubu ilə hər iki oyunda (1:3, 1:2) uduzaraq mübarizəni dayandırıb. “Yuventus” və “Atalanta”nın da vəziyyətinin çətin olması fonunda İtaliya bu mövsüm Çempionlar Liqasında tamamilə təmsilçisiz qala bilər.
PSJ - “Monako”
Fransa derbisi ilk oyunda bol qollu alınıb. “Monako” sürətli şəkildə 2:0 hesabı ilə önə keçsə də, PSJ dönüş edərək 3:2 qalib gəlib. Aleksandr Qolovinin ikinci hissədə qırmızı vərəqə alması qonaqların işini xeyli çətinləşdirib.
Parisdə “Monako” diskvalifikasiya səbəbindən Qolovinsiz çıxış edəcək. PSJ-də heyətlə bağlı suallar var: Usman Dembele və Senni Mayulu zədədən qayıdır, Fabian Ruis isə fərdi məşqlərini davam etdirir. Baş məşqçi Luis Enrike komandasının hesabı qorumağa yox, yenə də fəal və aqressiv oyuna üstünlük verəcəyini bildirib.
“Real Madrid” - “Benfika”
Bu cütlük pley-offun ən qalmaqallı qarşıdurması hesab olunur. Lissabonda keçirilən ilk oyunda “Real Madrid” 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. Lakin əsas müzakirə mövzusu Vinisius Juniorla Canluka Prestyanni arasında baş verən insident olub. Braziliyalı futbolçu irqçi təhqirə məruz qaldığını bildirib, “Benfika”nın oyunçusu isə ittihamları rədd edib. UEFA araşdırmaya başlayıb və Prestyanni ilkin olaraq bir oyunluq diskvalifikasiya alıb. Təqsir sübuta yetirilərsə, onu daha uzunmüddətli cəza gözləyə bilər.
Meydanda isə intriqa davam edir. “Real Madrid” “Santyaqo Bernabeu”da uğurlu ev seriyasına və azarkeş dəstəyinə arxalanır. “Benfika” isə yaxşı formada Madriddə sensasiya etməyə çalışacaq. Kilian Mbappenin diz zədəsi səbəbindən oyunda iştirakı sual altındadır. Hər halda, paytaxtdakı görüş həm futbol, həm də prinsipial çalarları ilə diqqət mərkəzində olacaq.