25 Fevral 2026
AZ

Qurban Qurbanov: “Təkcə oyundan deyil, həm də mübarizədən zövq almaq lazımdır” - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
25 Fevral 2026 16:21
60
Qurban Qurbanov: “Təkcə oyundan deyil, həm də mübarizədən zövq almaq lazımdır” - VİDEO

“İlk növbədə onlara ciddi və məsuliyyətli olmağın vacibliyini söylədim. İşə belə yanaşanda oyunun özündən zövq ala bilirsən”.

Bunu “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Rusiyanın “Okko” platformasının suallarını cavablandırarkən deyib.

“Qarşımızda çox güclü bir komandanın olduğunu bilirdik və bunu Bakıda da görmüşdük. Onların gücünü və məsuliyyətini hiss etmişdik. Hesab edirəm ki, Bakıdakı qarşılaşma bizim üçün böyük təcrübə oldu və məhz bu təcrübə sahədə daha yığcam oynamağımıza, hər epizodda diqqətli olmağımıza kömək etdi.

Uşaqlar sağ olsunlar! Qarşılarında fiziki cəhətdən güclü komanda olmasına baxmayaraq, sona qədər dözdülər və təslim olmadılar. Oyundan əvvəl onlara demişdim ki, hesab böyük olsa belə, sona qədər döyüşməliyik. Çünki komandaların səviyyəsini müqayisə etsək, belə mübarizə aparmasaydıq, burada normal oyun nümayiş etdirə bilməzdik.

Bakıda 1:6 hesabı ilə uduzduğumuz üçün bu oyunun bizim üçün sonuncu olduğu aydın idi. Artıq hər şey həll olunmuşdu. Mən futbolçulara dedim ki, təkcə oyundan deyil, həm də mübarizədən zövq almaq lazımdır. Onlar bunu bacardılar və mən onlarla fəxr edirəm”.

Qeyd edək ki, “Qarabağ” Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində İngiltərə təmsilçisi “Nyukasl”a ümumilikdə 3:9 hesabı ilə uduzaraq turnirdə mübarizəni dayandırıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

ÇL-də pley-off mərhələsinin cavab oyunları: İtaliya klubları üçün təhlükə, Madriddə prinsipial döyüş - İDMAN.BİZ-in İCMALI
16:30
Futbol

ÇL-də pley-off mərhələsinin cavab oyunları: İtaliya klubları üçün təhlükə, Madriddə prinsipial döyüş - İDMAN.BİZ-in İCMALI

1/8 final mərhələsinə vəsiqə qazanacaq son komandalar müəyyənləşəcək
Kilian Mbappe “Benfika”ya qarşı oynamayacaq
16:08
Futbol

Kilian Mbappe “Benfika”ya qarşı oynamayacaq

Fransalı ulduz dizindəki ağrılar səbəbindən riskə atılmayıb
“Məqsəd 10 milyonluq futbolçu yetişdirməkdir” - Hakan Sünalın İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
15:56
Futbol

“Məqsəd 10 milyonluq futbolçu yetişdirməkdir” - Hakan Sünalın İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

“Sumqayıt” Futbol Akademiyasının direktoru uşaq futbolunun xüsusiyyətlərini xırdalayıb
Ançelotti Neymarı millidən kənarda qoyur
15:44
Futbol

Ançelotti Neymarı millidən kənarda qoyur

Braziliya yığmasının baş məşqçisi ulduz futbolçunu mart ayındakı oyunlara çağırmayacaq
Emin Rüstəmov: “Qol epizodlarımız olsa da, onları dəyərləndirə bilmirik”
15:32
Futbol

Emin Rüstəmov: “Qol epizodlarımız olsa da, onları dəyərləndirə bilmirik”

O bildirib ki, azarkeşləri yaxşı başa düşürəm
Tonali: “İlk 10 dəqiqə möhtəşəm idi, amma ikinci hissədən razı deyiləm”
15:20
Futbol

Tonali: “İlk 10 dəqiqə möhtəşəm idi, amma ikinci hissədən razı deyiləm”

“Nyukasl” cameası “Qarabağ”la oyunu dəyərləndirib

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı