28 Fevral 2026
“Böyük Dəbilqə” turnirində Azərbaycanın dörd cüdoçusu tatamiyə çıxacaq

Cüdo
Xəbərlər
28 Fevral 2026 09:20
Bu gün Daşkənddə keçirilən “Böyük Dəbilqə” turnirində Azərbaycanın dörd cüdoçusu tatamiyə çıxacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, kişilərin yarışında 73 kq çəki dərəcəsində 1/32 final mərhələsində Kamran Süleymanov yaponiyalı Şusuke Uçimura ilə üz-üzə gələcək. 81 kq-da isə 1/16 finalda Ömər Rəcəbli rumıniyalı Adrian Sulka ilə qarşılaşacaq.

Qadınların mübarizəsində 63 kq çəki dərəcəsində 1/16 finalda Fidan Əlizadə özbəkistanlı Sevinç İsokova ilə tatamiyə çıxacaq. 70 kq-da isə Südabə Ağayeva 1/16 final mərhələsində rusiyalı Kamila Badurova ilə qüvvəsini sınayacaq.

Qeyd edək ki, “Böyük Dəbilqə” martın 1-də başa çatacaq.

