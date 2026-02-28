“Dietoloqun məsləhətləri orucu rahat tutmağa kömək edir” - Nazir Talıbovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Ramazan ayının başlanması ilə bir çox atlet üçün orucu peşəkar idmanla uzlaşdırmaq məsələsi aktuallaşır.
Bəs bu, fərdi idman növlərində idmançıların səhhətinə və nəticələrinə nə dərəcədə təsir göstərir?
Təcrübəsini İdman.Biz ilə cüdo üzrə ikiqat Avropa Kubokunun qalibi, son ölkə çempionatının qalibi Nazir Talıbov bölüşüb.
Cüdoçumuz bildirib ki, Ramazan ayının ilk günündən oruc tutur:
"Peşəkar dietoloqun məsləhətləri sayəsində ən ağır məşqlər zamanı belə narahatlıq hiss etmirəm. Əsas problem məşqdən sonra güclü susuzluqdur, çünki orqanizm çoxlu maye itirir. Lakin bərpa üçün effektiv üsul tapmışam. Orucu açarkən dərhal xurma yeyir və 300 ml su içirəm, əsas yeməkdən əvvəl isə mütləq bir qaşıq bal qəbul edirəm. Rasionumda şorba mütləq yer alır. Qazlı içkilərdən, xüsusilə də şirinləşdiricili olanlardan tamamilə imtina etmişəm, çünki onlar yalnız susuzluğu artırır. Bizə zülal tərkibi yüksək olan qidalar seçilir. Düzgün tərtib olunmuş menyu, məşqlər nə qədər ağır və yorucu olsa da, orucu rahat keçirməyə və iş qabiliyyətini qorumağa kömək edir".