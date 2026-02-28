28 Fevral 2026
AZ

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Neftçi” ilə üz-üzə

Futbol
Xəbərlər
28 Fevral 2026 09:40
102
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Neftçi” ilə üz-üzə

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 22-ci turunun oyunu “Şamaxı” “Neftçi” arasında baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, saat 14:30-da start götürəcək turun mərkəzi qarşılaşmasını Kamranbəy Rəhimov idarə edəcək.

“Şamaxı” 25 xalla turnir cədvəlinin səkkizinci pilləsində yer alıb. 30 xala malik “Neftçi” isə yeddincidir.

Misli Premyer Liqası
İkinci dövrə, 22-ci tur
28 fevral (şənbə)
14:30. “Şamaxı” - “Neftçi”
Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Eyyub İbrahimov, Kərim Zeynalov, İnqilab Məmmədov
VAR: Cavid Cəlilov
AVAR: Pərvin Talıbov
Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov
AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov
Şamaxı şəhər stadionu

Qeyd edək ki, tura martın 1-də yekun vurulacaq. Ötən gün “Kəpəz” “Sumqayı”ı (3:0), “Zirə” “Araz-Naxçıvan”ı (1:0) məğlub edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Türkiyə futbolunda qalmaqal: “Fənərbağça” və “Qalatasaray” futbolçuları istintaqa cəlb olunub
10:00
Futbol

Türkiyə futbolunda qalmaqal: “Fənərbağça” və “Qalatasaray” futbolçuları istintaqa cəlb olunub

Türkiyə mərc qalmaqalının bəzi təfərrüatları məlum olub
İki klub “Mançester Yunayted”nin yarımmüdafiəçisini transfer etməyə hazırdır
09:18
Dünya futbolu

İki klub “Mançester Yunayted”nin yarımmüdafiəçisini transfer etməyə hazırdır

“Mançester Yunayted” Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanarsa, bu yay yarımmüdafiəçi ilə ayrılmaq ehtimalı azdır
Braziliya prezidenti: “Biz dünya çempionatını qazanacağıq”
08:11
Dünya futbolu

Braziliya prezidenti: “Biz dünya çempionatını qazanacağıq”

Braziliya beşqat dünya çempionudur
“Benfika” irqçi davranışlarına görə beş azarkeşin oyunlara qatılmasını qadağan edib
07:09
Dünya futbolu

“Benfika” irqçi davranışlarına görə beş azarkeşin oyunlara qatılmasını qadağan edib

“Benfika” bir daha təsdiqləyir ki, heç bir ayrı-seçkiliyə və ya irqçiliyə dözmür
“Tottenhem” aparıcı klublarla ulduz futbolçu uğrunda mübarizə aparmaq istəyir
06:15
Dünya futbolu

“Tottenhem” aparıcı klublarla ulduz futbolçu uğrunda mübarizə aparmaq istəyir

Transfermarkt-ın məlumatına görə, Əl Malın bazar dəyəri 40 milyon avrodur
“Real Madrid” və “Mançester Siti” Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində rekord sayda qarşılaşıblar
04:12
Dünya futbolu

“Real Madrid” və “Mançester Siti” Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində rekord sayda qarşılaşıblar

Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin oyunları 10-11 və 17-18 mart tarixlərində keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
26 Fevral 02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Tonali: “İlk 10 dəqiqə möhtəşəm idi, amma ikinci hissədən razı deyiləm”
25 Fevral 15:20
Futbol

Tonali: “İlk 10 dəqiqə möhtəşəm idi, amma ikinci hissədən razı deyiləm”

“Nyukasl” cameası “Qarabağ”la oyunu dəyərləndirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 Fevral 16:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gəncə təmsilçisi ilk hissədə vurduğu qollarla oyunun taleyini həll etdi
“Bodo-Qlimt”dən tarixi nəticə - “Ayaks”ın 54 illik rekordunu təkrarladı
25 Fevral 12:27
Dünya futbolu

“Bodo-Qlimt”dən tarixi nəticə - “Ayaks”ın 54 illik rekordunu təkrarladı

Norveç klubu Çempionlar Liqasında top-5 liqaların təmsilçilərinə qarşı ardıcıl dördüncü qələbəsini qazandı