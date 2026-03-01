1 Mart 2026
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Sabah”ı qəbul edəcək

1 Mart 2026 09:40
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Sabah”ı qəbul edəcək

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 22-ci turuna "Qarabağ" - "Sabah" qarşılaşması ilə yekun vurulacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyun Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək.

Matç saat 19:00-da başlayacaq. “Qarabağ” 45 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan (52) bir pillə gedirədir.

Misli Premyer Liqası
İkinci dövrə, 22-ci tur
1 mart (bazar)
19:00. “Qarabağ” - “Sabah”
Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Cəmil Quliyev, Əkbər Əhmədov
VAR: Elçin Məsiyev
AVAR: Müslüm Əliyev
Hakim-inspektor: Munis Abdullayev
AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov
Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu.

