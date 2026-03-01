Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

1 Mart 2026
İdman.Biz 1 mart tarixində keçiriləcək futbol oyunlarının siyahısını təqdim edir:

Misli Premyer Liqası
16:30 “Turan Tovuz” – “İmişli”
19:00 “Qarabağ” – “Sabah”

Türkiyə, Superliqa
17:00 “Gənclərbirliyi” – “Kayserispor”
21:00 “Antalyaspor” – “Fənərbağça”
21:00 “Samsunspor” – “Qaziantep”

İngiltərə, Premyer Liqa
18:00 “Brayton” – “Nottinqem Forest”
18:00 “Fulhem” – “Tottenhem”
18:00 “Mançester Yunayted” – “Kristal Palas”
20:30 “Arsenal” – “Çelsi”

İspaniya, La Liqa
17:00 “Elçe” – “Espanyol”
19:15 “Valensiya” – “Osasuna”
21:30 “Real Betis” – “Sevilya”
23:59 “Jirona” – “Selta”

İtaliya, Seriya A
15:30 “Kremoneze” – “Milan”
18:00 “Sassuolo” – “Atalanta”
21:00 “Torino” – “Latsio”
23:45 “Roma” – “Yuventus”

Almaniya, Bundesliqa
18:30 “Ştutqart” – “Volfsburq”
20:30 “Ayntraxt Frankfurt” – “Frayburq”
22:30 “Hamburq” – “Leyptsiq”

Fransa, Liqa 1
18:00 “Paris” – “Nitsa”
20:15 “Lill” – “Nant”
20:15 “Loryan” – “Oser”
20:15 “Mets” – “Brest”
23:45 “Marsel” – “Lion”

