1 Mart 2026
AZ

Asiya Çempionlar Liqası təxirə salındı: AFK-dan İran qərarı

Futbol
Xəbərlər
1 Mart 2026 12:51
104
Asiya Çempionlar Liqası təxirə salındı: AFK-dan İran qərarı

Asiya Futbol Konfederasiyası (AFK) İran, ABŞ və İsrail arasındakı hərbi münaqişənin kəskinləşməsi fonunda regional Çempionlar Liqası matçlarının təxirə salındığını elan edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, qərar təhlükəsizlik mülahizələrinə görə Abu-Dabi, Dubay və Dohada keçirilməsi planlaşdırılan qarşılaşmalara şamil olunub. Qurumun rəsmi bəyanatında turnir iştirakçılarının təhlükəsizliyinin mütləq prioritet olduğu vurğulanıb.

“AFK sürətlə inkişaf edən bu vəziyyəti diqqətlə izləməyə davam edəcək. Biz bütün oyunçuların, komandaların, rəsmilərin və azarkeşlərin təhlükəsizliyini təmin etmək məsələsində qətiyyətliyik”, - deyə məlumatda bildirilir.

Qeyd edək ki, martın 2-si və 3-nə təyin olunan oyunların yeni tarixləri və ya keçiriləcəyi məkanlar barədə hələlik rəsmi məlumat verilməyib. Təxirə salınan oyunlar arasında “Əl-Əhli” (Səudiyyə Ərəbistanı) – “Əl-Duhail” (Qətər), “Şabab Əl-Əhli” (BƏƏ) – “Traktor” (İran) və “Əl-Vahda” (BƏƏ) – “Əl-İttihad” (Səudiyyə Ərəbistanı) kimi mühüm qarşılaşmalar var. Kriştianu Ronaldunun çıxış etdiyi “Əl-Nəsr”in də iştirak etdiyi yarışın Qərb zonası üzrə digər turnirləri də bu qərardan təsirlənib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Yamaldan tarixdə bir ilk: 18 yaşında 100-ə çatdı - VİDEO
13:41
Futbol

Yamaldan tarixdə bir ilk: 18 yaşında 100-ə çatdı - VİDEO

“Barselona”nın gənc ulduzu Messi və Ronalduya aid rekordları alt-üst edib
Futbolda inqilabi qərarlar: beş saniyə qaydası və VAR-a yeni səlahiyyət
11:17
Futbol

Futbolda inqilabi qərarlar: beş saniyə qaydası və VAR-a yeni səlahiyyət

Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Şurası bir sıra mühüm yenilikləri təsdiqləyib
Abdulla Zubir: “Bilirəm ki, “Sabah”a qalib gəlməliyik”
10:51
Futbol

Abdulla Zubir: “Bilirəm ki, “Sabah”a qalib gəlməliyik”

“Qarabağ”ın kapitanı Premyer Liqanın 22-ci turunun qarşıdakı oyunu barədə danışıb
Enrike PSJ-dən narazıdır: “Qələbəyə rəğmən qəzəbli idim”
10:43
Digər

Enrike PSJ-dən narazıdır: “Qələbəyə rəğmən qəzəbli idim”

Paris klubunun baş məşqçisi “Havr” üzərindəki minimal hesabla qələbəni kəskin tənqid edib
Antuan Qrizmannın gedişinə qadağa qoyuldu
10:17
Futbol

Antuan Qrizmannın gedişinə qadağa qoyuldu

“Atletiko”nun idman direktoru ulduz futbolçunun mövsümün ortasında transferini istisna edib
Ronaldu zədələnib: “Əl-Nəsr”in ulduzu meydanı vaxtından əvvəl tərk edib
10:08
Futbol

Ronaldu zədələnib: “Əl-Nəsr”in ulduzu meydanı vaxtından əvvəl tərk edib

Portuqaliyalı hücumçu həm penaltini qaçırıb, həm də ayağındakı problemə görə əvəzlənib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 Fevral 16:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gəncə təmsilçisi ilk hissədə vurduğu qollarla oyunun taleyini həll etdi
“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb
28 Fevral 19:05
Futbol

“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 1-də yekun vurulacaq
Daşkənddə həlledici anlar: Üç cüdoçumuz medal qarşılaşmasına çıxır - YENİLƏNİR + VİDEO
13:46
Cüdo

Daşkənddə həlledici anlar: Üç cüdoçumuz medal qarşılaşmasına çıxır - YENİLƏNİR + VİDEO

Kənan Nəsibov qızıl, Zelim Kotsoyev və Camal Qamzatxanov isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Neftçi” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
28 Fevral 16:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Neftçi” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Beləliklə, tərəflər hərəyə bir xalla kifayətləniblər