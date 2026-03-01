1 Mart 2026
Yamaldan tarixdə bir ilk: 18 yaşında 100-ə çatdı - VİDEO

1 Mart 2026 13:41
47
“Barselona” futbol komandasının hücumçusu Lamin Yamal dünya futbol tarixində 18 yaşında 100 məhsuldar hərəkətə (qol və ötürmə) imza atan ilk futbolçu olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “One Football” nəşri məlumat yayıb. Yamalın bu göstəricisi onun müasir dövrün ən böyük ulduzlarını geridə qoyduğunu sübut edir.

Belə ki, "Barselona"nın sabiq əfsanəsi Lionel Messi və "Real"ın eks-forvardı Kriştianu Ronaldu bu nəticəyə yalnız 21 yaşlarında nail ola bilmişdilər.

İspaniya çempionatının 26-cı turunda “Vilyarreal”la keçirilən matçdan (4:1) sonra 18 yaşlı vingerin aktivində 49 qol və 52 məhsuldar ötürmə cəmləşib. Yamal bu nəticəni göstərmək üçün 166 oyuna çıxıb. Müqayisə üçün qeyd edək ki, Messi 100 məhsuldar hərəkət üçün 159, Ronaldu isə 236 qarşılaşmada iştirak etməli olmuşdu.

