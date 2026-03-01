Arbeloa komandadakı əvəzetmələrin səbəbini açıqladı

“Real Madrid” futbol komandasının baş məşqçisi Alvaro Arbeloa gənc oyunçuların inkişafı və heyət rotasiyası ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis xüsusilə gənc Tiaqonun tərəqqisini yüksək qiymətləndirib. O, futbolçunun dinamikasını, hərəkətliliyini və ən əsası təzyiq altında belə topu istəmək cəsarətini xüsusi vurğulayıb.
Arbeloa komandanın oyun sisteminin qapalı olmadığını və hər bir futbolçunun fərdi keyfiyyətlərindən asılı olaraq dəyişdiyini və məşqçilər korpusuna fərqli işlər görməyə imkan verdiyini bildirib. O, əvəzetmələrin kiminsə pis oynaması ilə deyil, taktiki hədəflərlə bağlı olduğunu qeyd edib.
Məşqçi həmçinin hazırlıq dövrünün qısa olmasına rəğmən, komandada stabillik yaratmağın vacibliyinə toxunub. Arbeloa futbolçuların bir-birini sözsüz anlamasının formalaşmasının kollektiv çıxışa müsbət təsir etdiyini və hər bir futbolçunun öz çıxışı ilə heyətdəki yerini qazandığını əlavə edib.
Qeyd edək ki, "Real" növbəti matçında "Xetafe" ilə qarşılaşacaq.