1 Mart 2026
AZ

Premyerliqa: “Tottenhem” məğlum oldu, “Fulhem” evində üç xal qazandı - YENİLƏNİR + VİDEO

Futbol
Xəbərlər
1 Mart 2026 20:14
104
Premyerliqa: “Tottenhem” məğlum oldu, “Fulhem” evində üç xal qazandı - YENİLƏNİR + VİDEO

İngiltərə Premyer Liqasının 28-ci turu çərçivəsində “Fulhem” öz meydanında “Tottenhem”i qəbul edib. “Kreyven Kottec” stadionunda baş tutan qarşılaşma meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyunun yeddinci dəqiqəsində Harri Uilson hesabı açaraq meydan sahiblərini önə çıxarıb. 34-cü dəqiqədə isə Aleks Ayvobi “Fulhem”in üstünlüyünü iki topa çatdırıb.

İkinci hissədə təzyiqi artıran “Tottenhem” 66-cı dəqiqədə Rişarlisonun vurduğu qolla fərqi minimuma endirsə də, qalan vaxtda tarazlığı bərpa edə bilməyib.

Bu nəticədən sonra xallarını 40-a çatdıran “Fulhem” turnir cədvəlinin doqquzuncu pilləsində möhkəmlənib. Cari mövsümdə uğursuz çıxışını davam etdirən “Tottenhem” isə 29 xalla 16-cı yerdə qərarlaşıb.

“Fulhem” “Tottenhem” Premyer Liqa Rişarlison Aleks Ayvobi

20:05

İngiltərə Premyer Liqasının 28-ci turu çərçivəsində keçirilən “Mançester Yunayted” - “Kristal Palas” matçı meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyun qonaqların sürətli qolu ilə başlayıb. Dördüncü dəqiqədə Maksans Lakrua “Kristal Palas”ı hesabda irəli çıxarıb. Lakin oyunun gedişatında Lakrua həm də antirekordçu olub. 56-cı dəqiqədə qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulan müdafiəçi komandasını azlıqda qoyub.

Yaranan fürsətdən dərhal istifadə edən “Mançester Yunayted” bir dəqiqə sonra, 57-ci dəqiqədə Brunu Fernandeşin penaltini dəqiq yerinə yetirməsi ilə tarazlığı bərpa edib. Qələbə qolunu isə 65-ci dəqiqədə Benyamin Şeşko rəqib qapısından keçirib.

Bu qələbədən sonra xallarını 51-ə çatdıran “Mançester Yunayted” turnir cədvəlində üçüncü pillədə qərarlaşıb. “Kristal Palas” isə 35 xalla 14-cü yerdədir.

Növbəti turda Mançester təmsilçisi martın 4-də “Nyukasl”la qarşılaşacaq. London klubu isə bir gün sonra “Tottenhem”i sınağa çəkəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Seriya A: “Atalanta” on nəfərlə oynayan “Sassuolo” ilə bacarmadı - YENİLƏNİR - VİDEO
20:25
Futbol

Seriya A: “Atalanta” on nəfərlə oynayan “Sassuolo” ilə bacarmadı - YENİLƏNİR - VİDEO

Meydan sahibləri 16-cı dəqiqədən azlıqda qalsalar da, üç xalı təmin ediblər
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” üçüncü qolunu vurdu - CANLI
20:22
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” üçüncü qolunu vurdu - CANLI

“Qarabağ” 45 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir
Superliqa: “Gənclərbirliyi” və “Kayserispor” xalları böldülər
19:52
Futbol

Superliqa: “Gənclərbirliyi” və “Kayserispor” xalları böldülər

Hər iki komandanın yeni baş məşqçisi debüt xallarını qazanıblar
La Liqa: “Elçe” və “Espanyol”dan məhsuldar heç-heçə
19:44
Futbol

La Liqa: “Elçe” və “Espanyol”dan məhsuldar heç-heçə

Böhran keçirən hər iki komanda qələbə həsrətini bitirə bilməyib
Levandovski sıradan çıxdı
18:39
Futbol

Levandovski sıradan çıxdı

“Barselona”nın bombardiri “Vilyarreal”la oyunda kəllə-beyin travması alıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” - “İmişli” oyunu qolsuz başa çatdı - YENİLƏNİB
18:30
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” - “İmişli” oyunu qolsuz başa çatdı - YENİLƏNİB

Qərb təmsilçisi 43 xalla turnir cədvəlinin üçüncü pilləsində yer alıb

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 Fevral 16:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gəncə təmsilçisi ilk hissədə vurduğu qollarla oyunun taleyini həll etdi
“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb
28 Fevral 19:05
Futbol

“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 1-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Neftçi” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
28 Fevral 16:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Neftçi” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Beləliklə, tərəflər hərəyə bir xalla kifayətləniblər