1 Mart 2026
AZ

La Liqa: “Elçe” və “Espanyol”dan məhsuldar heç-heçə

Futbol
Xəbərlər
1 Mart 2026 19:44
58
La Liqa: “Elçe” və “Espanyol”dan məhsuldar heç-heçə

İspaniya La Liqasının 26-cı turu çərçivəsində keçirilən “Elçe” - “Espanyol” matçı məhsuldar bərabərliklə yekunlaşıb. Hər iki komanda bu nəticə ilə qələbəsiz oyunlar seriyasını davam etdirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşmanın yeddinci dəqiqəsində Kike Qarsiya qonaqları hesabda irəli çıxarıb. Meydan sahibləri fasiləyə az qalmış tarazlığı bərpa etməyi bacarıblar; 42-ci dəqiqədə Mark Aquado fərqlənib - 1:1.

Görüşün ikinci hissəsində “Espanyol” yenidən önə keçib. 57-ci dəqiqədə Karlos Romero uzaq məsafədən vurduğu zərbə ilə komandasını üstün duruma gətirib. Lakin “Elçe” məğlubiyyətdən qurtulmağı bacarıb. Matçın sonlarına yaxın qazanılan penaltini dəqiq yerinə yetirən Rafa Mir yekun hesabı müəyyənləşdirib - 2:2.

Bu nəticədən sonra “Espanyol” (36) turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində qərarlaşıb. “Elçe” (26) isə təhlükəli zonaya yaxın mövqedə - 17-ci pillədə qalmaqdadır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Seriya A: “Atalanta” on nəfərlə oynayan “Sassuolo” ilə bacarmadı - YENİLƏNİR - VİDEO
20:25
Futbol

Seriya A: “Atalanta” on nəfərlə oynayan “Sassuolo” ilə bacarmadı - YENİLƏNİR - VİDEO

Meydan sahibləri 16-cı dəqiqədən azlıqda qalsalar da, üç xalı təmin ediblər
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” üçüncü qolunu vurdu - CANLI
20:22
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” üçüncü qolunu vurdu - CANLI

“Qarabağ” 45 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir
Premyerliqa: “Tottenhem” məğlum oldu, “Fulhem” evində üç xal qazandı - YENİLƏNİR + VİDEO
20:14
Futbol

Premyerliqa: “Tottenhem” məğlum oldu, “Fulhem” evində üç xal qazandı - YENİLƏNİR + VİDEO

Rişarlisonun qolu komandasını xilas etmədi
Superliqa: “Gənclərbirliyi” və “Kayserispor” xalları böldülər
19:52
Futbol

Superliqa: “Gənclərbirliyi” və “Kayserispor” xalları böldülər

Hər iki komandanın yeni baş məşqçisi debüt xallarını qazanıblar
Levandovski sıradan çıxdı
18:39
Futbol

Levandovski sıradan çıxdı

“Barselona”nın bombardiri “Vilyarreal”la oyunda kəllə-beyin travması alıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” - “İmişli” oyunu qolsuz başa çatdı - YENİLƏNİB
18:30
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” - “İmişli” oyunu qolsuz başa çatdı - YENİLƏNİB

Qərb təmsilçisi 43 xalla turnir cədvəlinin üçüncü pilləsində yer alıb

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 Fevral 16:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gəncə təmsilçisi ilk hissədə vurduğu qollarla oyunun taleyini həll etdi
“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb
28 Fevral 19:05
Futbol

“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 1-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Neftçi” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
28 Fevral 16:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Neftçi” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Beləliklə, tərəflər hərəyə bir xalla kifayətləniblər