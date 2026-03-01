La Liqa: “Elçe” və “Espanyol”dan məhsuldar heç-heçə

İspaniya La Liqasının 26-cı turu çərçivəsində keçirilən “Elçe” - “Espanyol” matçı məhsuldar bərabərliklə yekunlaşıb. Hər iki komanda bu nəticə ilə qələbəsiz oyunlar seriyasını davam etdirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşmanın yeddinci dəqiqəsində Kike Qarsiya qonaqları hesabda irəli çıxarıb. Meydan sahibləri fasiləyə az qalmış tarazlığı bərpa etməyi bacarıblar; 42-ci dəqiqədə Mark Aquado fərqlənib - 1:1.
Görüşün ikinci hissəsində “Espanyol” yenidən önə keçib. 57-ci dəqiqədə Karlos Romero uzaq məsafədən vurduğu zərbə ilə komandasını üstün duruma gətirib. Lakin “Elçe” məğlubiyyətdən qurtulmağı bacarıb. Matçın sonlarına yaxın qazanılan penaltini dəqiq yerinə yetirən Rafa Mir yekun hesabı müəyyənləşdirib - 2:2.
Bu nəticədən sonra “Espanyol” (36) turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində qərarlaşıb. “Elçe” (26) isə təhlükəli zonaya yaxın mövqedə - 17-ci pillədə qalmaqdadır.