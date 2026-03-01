“Barselona”nın sabiq ulduzu İrandan qaçdı - FOTO

Karyerasını İranın “İstiqlal” futbol klubunda davam etdirən İspaniyanın “Barselona” komandasının sabiq hücumçusu Munir El-Həddadi ölkədə yaranan gərgin vəziyyət və hərbi münaqişələr fonunda İrandan qaçıb. Məşhur futbolçu təhlükəsizlik məqsədilə Türkiyəyə keçib.
İdman.Biz “Marca” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, 30 yaşlı mərakeşli oyunçu bölgədə artan hücumlar və şiddətli qarşıdurmaların ardından hərəkətə keçib. El-Həddadi İranda çıxış edən digər futbolçu İvan Sançeslə birlikdə quru yolu vasitəsilə Türkiyəyə çatıb.
Munir El-Həddadi açıqlamasında, “dünən ölkəni hava yolu ilə tərk etmək niyyətində idim, lakin son anda bizi təyyarədən endirdilər və uçuş baş tutmadı. Klub mənə ölkəni avtomobillə tərk etməyim üçün maşın təmin etdi və bunun sayəsində sərhədi problemsiz keçə bildim. Hazırda Türkiyədəyəm və yaxın saatlarda İspaniyaya çatacağam”, - deyə bildirib.
Karyerasına “Barselona”da başlayan Munir El-Həddadi Kataloniya təmsilçisi ilə üç dəfə La Liqa və bir dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub. Bu mövsüm İran çempionatında 26 matça çıxan hücumçu dörd qol və iki məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.