Həsən Şaş “Qalatasaray”ın beş ulduzunu hədəfə aldı

Futbol eksperti Həsən Şaş Türkiyə Süperliqasının 24-cü turu çərçivəsində keçirilən “Qalatasaray” futbol komandası ilə “Alanyaspor” (3:1) arasındakı qarşılaşmanı şərh edib. O, “SporON” YouTube kanalında çıxışı zamanı komandanın bir neçə aparıcı futbolçusunun performansından narazılığını bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Həsən Şaş xüsusilə sol cinahda çıxış edən İsmayıl Yakobs, Eren Elmalı və Noa Lanqı hədəf alıb.
“Mövsümün sonuna qədər bizə sübut etməlidirlər ki, burada davam etmək istəyirlər, yoxsa yox. Kimsə inciməsin, sol tərəfdə işləyən hücumumuz, fiziki mübarizəmiz yoxdur. Noa Lanq və Eren Elmalı pis oynadılar, Yakobsun isə oyuna girib-girmədiyi bəlli deyil. Bu adamlara güvənib çempionluq yoluna çıxmaq olmaz”, - deyə Şaş bildirib.
Ekspert yarımmüdafiə xəttindəki Leroy Sane və Qabriel Saranın da oyununu tənqid atəşinə tutub. O, Sanenin təkbaşına oyun qazandırmaq üçün transfer edildiyini, lakin gözləntiləri doğrultmadığını, Saranın isə kluba gəldiyi gündən bəri ən zəif oyunlarından birini keçirərək Lukas Torreyranı mərkəzdə tək qoyduğunu qeyd edib.
Sağ cinah müdafiəçisi Saşa Boeyun performansına da toxunan Şaş, bu mövqenin mütləq ona tapşırılmalı olduğunu vurğulayıb.