2 Mart 2026
AZ

Həsən Şaş “Qalatasaray”ın beş ulduzunu hədəfə aldı

Futbol
Xəbərlər
2 Mart 2026 01:11
190
Həsən Şaş “Qalatasaray”ın beş ulduzunu hədəfə aldı

Futbol eksperti Həsən Şaş Türkiyə Süperliqasının 24-cü turu çərçivəsində keçirilən “Qalatasaray” futbol komandası ilə “Alanyaspor” (3:1) arasındakı qarşılaşmanı şərh edib. O, “SporON” YouTube kanalında çıxışı zamanı komandanın bir neçə aparıcı futbolçusunun performansından narazılığını bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Həsən Şaş xüsusilə sol cinahda çıxış edən İsmayıl Yakobs, Eren Elmalı və Noa Lanqı hədəf alıb.

“Mövsümün sonuna qədər bizə sübut etməlidirlər ki, burada davam etmək istəyirlər, yoxsa yox. Kimsə inciməsin, sol tərəfdə işləyən hücumumuz, fiziki mübarizəmiz yoxdur. Noa Lanq və Eren Elmalı pis oynadılar, Yakobsun isə oyuna girib-girmədiyi bəlli deyil. Bu adamlara güvənib çempionluq yoluna çıxmaq olmaz”, - deyə Şaş bildirib.

Ekspert yarımmüdafiə xəttindəki Leroy Sane və Qabriel Saranın da oyununu tənqid atəşinə tutub. O, Sanenin təkbaşına oyun qazandırmaq üçün transfer edildiyini, lakin gözləntiləri doğrultmadığını, Saranın isə kluba gəldiyi gündən bəri ən zəif oyunlarından birini keçirərək Lukas Torreyranı mərkəzdə tək qoyduğunu qeyd edib.

Sağ cinah müdafiəçisi Saşa Boeyun performansına da toxunan Şaş, bu mövqenin mütləq ona tapşırılmalı olduğunu vurğulayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Jorji Jezuş: “Ronaldunu riskə atmaq istəmədim”
02:40
Futbol

Jorji Jezuş: “Ronaldunu riskə atmaq istəmədim”

“Əl-Nəsr”in baş məşqçisi portuqaliyalı ulduzun zədəsinin ciddiliyinə aydınlıq gətirib
La Liqa: “Selta”dan səfər qələbəsi, “Jirona” doğma meydanda xalsız qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
02:13
Futbol

La Liqa: “Selta”dan səfər qələbəsi, “Jirona” doğma meydanda xalsız qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Viqo təmsilçisi geridə olduğu matçda geridönüş edərək turnir cədvəlində mövqeyini möhkəmləndirib
Liqa 1: Marseldə möhtəşəm geri dönüş: Obameyanq “Lion”u yıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO
02:05
Futbol

Liqa 1: Marseldə möhtəşəm geri dönüş: Obameyanq “Lion”u yıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Olimpik” derbisində beş qol və son dəqiqə dramı yaşanıb
Seriya A: “Roma” və “Yuventus” matçında gərgin anlar - YENİLƏNİB + VİDEO
01:52
Futbol

Seriya A: “Roma” və “Yuventus” matçında gərgin anlar - YENİLƏNİB + VİDEO

“Olimpiko”da qol şousu
Bundesliqa: “Hamburq” üstünlüyünü əldən verdi - YENİLƏNİB
00:50
Futbol

Bundesliqa: “Hamburq” üstünlüyünü əldən verdi - YENİLƏNİB

“Leyptsiq” səfərdə qələbə qazandı
“Barselona”nın sabiq ulduzu İrandan qaçdı - FOTO
1 Mart 23:36
Futbol

“Barselona”nın sabiq ulduzu İrandan qaçdı - FOTO

Munir El-Həddadi Türkiyəyə sığınıb

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 Fevral 16:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gəncə təmsilçisi ilk hissədə vurduğu qollarla oyunun taleyini həll etdi
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir