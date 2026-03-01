1 Mart 2026
AZ

Tirana sınağı: Doqquz cüdoçumuz xalça üzərinə çıxır

Güləş
Xəbərlər
1 Mart 2026 12:16
56
Tirana sınağı: Doqquz cüdoçumuz xalça üzərinə çıxır

Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilən “Məhəmməd Malo” reytinq turniri davam edir. Yarışın sonuncu günündə Azərbaycanın yunan-roma güləşi üzrə millisinin doqquz üzvü qüvvəsini sınayacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, idmançılarımız altı çəki dərəcəsində mübarizəyə qoşulacaqlar. 55 kq çəkidə Rəşad Məmmədov 1/8 finalda Ulan Muratbek Uulu (Qırğızıstan) ilə qarşılaşacaq. 60 kq çəki dərəcəsində iki təmsilçimiz xalçaya çıxacaq: Nihat Məmmədli Maksvell Hopper Blek (ABŞ), Nihad Quluzadə isə Akjol Tuyakov (Qazaxıstan) ilə 1/8 finalda üz-üzə gələcək.

72 kq çəkidə Ruslan Nurullayev hindistanlı Sourav Rana ilə, 82 kq-da Tuncay Vəzirzadə isə Almir Tolebayevlə (Qazaxıstan) 1/8 finalda güləşəcək. 97 kq çəki dərəcəsində Murad Əhmədiyev 1/8 finaldan, Maqomed Əhmədiyev isə 1/16 finalda Artur Sarksyanla (UWW) mübarizəyə başlayacaq.

Ağır çəkidə (+130 kq) Beka Kandelaki 1/8 finalda Alimxan Sızdıkov (Qazaxıstan), Sərxan Məmmədov isə Əli İlyasov (UWW) ilə qarşılaşacaq.

Hazırda Azərbaycan yığmasının aktivində altı medal var. Ziya Babaşov (63 kq) qızıl, Sakit Quliyev və Rəşid Babazadə gümüş, İslam Bazarqanov, Cəbrayıl Hacıyev və Arseni Djioyev isə bürünc medal qazanıblar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ziya Babaşov reytinq turnirinin qalibi oldu
28 Fevral 23:51
Güləş

Ziya Babaşov reytinq turnirinin qalibi oldu - YENİLƏNİB

Tiranada keçirilən reytinq turnirində Azərbaycan güləşçiləri növbəti medallarını qazanıblar
Mariya Stadnik: “Həyatımın bu yeni mərhələsində dəstəyinizə ümid edirəm” - VİDEO
27 Fevral 23:43
Güləş

Mariya Stadnik: “Həyatımın bu yeni mərhələsində dəstəyinizə ümid edirəm” - VİDEO

Bir neçə gün əvvəl Stadnik U-15 və U-17 yaş qrupu üzrə Azərbaycan millisinin böyük məşqçisi vəzifəsinə təyin edilib
Azərbaycan Yunan-roma güləşçiləri Tiranada uğursuz çıxış etdilər - YENİLƏNİB
27 Fevral 17:50
Güləş

Azərbaycan Yunan-roma güləşçiləri Tiranada uğursuz çıxış etdilər - YENİLƏNİB

Güləşçilərimiz medal mübarizəsini dayandırıblar

Rəşid Babazadə: “Qabırğamın zədəsi mane oldu”
27 Fevral 16:05
Güləş

Rəşid Babazadə: “Qabırğamın zədəsi mane oldu”

Güləşçimiz finalda dünya çempionuna uduzub
Hacı Əliyev məktəblilərlə görüşəcək
27 Fevral 13:28
Güləş

Hacı Əliyev məktəblilərlə görüşəcək

47 nömrəli məktəbdə idman və təhsil mövzusunda görüş keçiriləcək
Rəşid Babazadə: “Qabırğa zədəsi və təcrübəsizlik finalda mənə mane oldu”
27 Fevral 11:55
Güləş

Rəşid Babazadə: “Qabırğa zədəsi və təcrübəsizlik finalda mənə mane oldu”

O, finalda etdiyi səhvləri aradan qaldırmaq istədiyini deyib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 Fevral 16:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gəncə təmsilçisi ilk hissədə vurduğu qollarla oyunun taleyini həll etdi
“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb
28 Fevral 19:05
Futbol

“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 1-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Neftçi” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
28 Fevral 16:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Neftçi” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Beləliklə, tərəflər hərəyə bir xalla kifayətləniblər
“Zirə” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək dördüncü yerdə möhkəmləndi
27 Fevral 19:54
Futbol

“Zirə” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək dördüncü yerdə möhkəmləndi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 1-də yekun vurulacaq