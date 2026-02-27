Hacı Əliyev məktəblilərlə görüşəcək

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən həyata keçirilən “Məktəbdə...” layihəsinin növbəti tədbiri martın 2-də paytaxtdakı 47 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbində təşkil olunacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, idmançı qonaq sərbəst güləş üzrə 3 qat dünya, 4 qat Avropa çempionu, 2 qat olimpiya mükafatçısı, Atletlər Komissiyasının üzvü və Azərbaycan Güləş Federasiyasının sərbəst güləş üzrə koordinatoru Hacı Əliyev olacaq.
Güləşçi məktəblilərlə görüş zamanı müəllim və məktəbin insan həyatındakı rolu, idmanın uşaqların sağlamlığı və inkişafına təsiri, özünəinam və özünüinkişaf bacarıqlarının formalaşdırılması və digər maraqlı mövzularda söhbətlər aparacaq. Məktəbliləri düşündürən suallar cavablandırılacaq.
Qeyd edək ki, “Məktəbdə...” layihəsi şagirdlərin təhsil və idmanla bağlı bilik və maraqlarını artırmaq məqsədilə davam etdirilir.