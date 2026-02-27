27 Fevral 2026
AZ

Hacı Əliyev məktəblilərlə görüşəcək

Güləş
Xəbərlər
27 Fevral 2026 13:28
62
Hacı Əliyev məktəblilərlə görüşəcək

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən həyata keçirilən “Məktəbdə...” layihəsinin növbəti tədbiri martın 2-də paytaxtdakı 47 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbində təşkil olunacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, idmançı qonaq sərbəst güləş üzrə 3 qat dünya, 4 qat Avropa çempionu, 2 qat olimpiya mükafatçısı, Atletlər Komissiyasının üzvü və Azərbaycan Güləş Federasiyasının sərbəst güləş üzrə koordinatoru Hacı Əliyev olacaq.

Güləşçi məktəblilərlə görüş zamanı müəllim və məktəbin insan həyatındakı rolu, idmanın uşaqların sağlamlığı və inkişafına təsiri, özünəinam və özünüinkişaf bacarıqlarının formalaşdırılması və digər maraqlı mövzularda söhbətlər aparacaq. Məktəbliləri düşündürən suallar cavablandırılacaq.

Qeyd edək ki, “Məktəbdə...” layihəsi şagirdlərin təhsil və idmanla bağlı bilik və maraqlarını artırmaq məqsədilə davam etdirilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rəşid Babazadə: “Qabırğa zədəsi və təcrübəsizlik finalda mənə mane oldu”
11:55
Güləş

Rəşid Babazadə: “Qabırğa zədəsi və təcrübəsizlik finalda mənə mane oldu”

O, finalda etdiyi səhvləri aradan qaldırmaq istədiyini deyib
Azərbaycan güləşçiləri Tiranada beynəlxalq turnirdə daha bir mükafat qazanıblar – YENİLƏNİB
26 Fevral 23:17
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri Tiranada beynəlxalq turnirdə daha bir mükafat qazanıblar – YENİLƏNİB

Cəbrayıl Hacıyev beynəlxalq turnirdə üçüncü olub
Azərbaycan güləşçiləri Albaniyadakı turnirdə üç medal qazanıblar
25 Fevral 22:40
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri Albaniyadakı turnirdə üç medal qazanıblar

Arseniy Djioyev amerikalı ikiqat olimpiya mükafatçısı və dördqat dünya çempionu Kayl Deyki məğlub edib
Taleh Məmmədov: “İlk üçlükdə yer alanlar yığmaya cəlb olunacaq” - MÜSAHİBƏ
25 Fevral 16:18
Güləş

Taleh Məmmədov: “İlk üçlükdə yer alanlar yığmaya cəlb olunacaq” - MÜSAHİBƏ

U-15 yığmasının baş məşqçisi ağır çəkilərdə rəqabət çatışmazlığından və Avropa çempionatına hazırlıq planından danışdı
Sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə U-15 ölkə çempionatı Qazax şəhərində təşkil olunacaq
25 Fevral 15:13
Güləş

Sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə U-15 ölkə çempionatı Qazax şəhərində təşkil olunacaq

Gənc güləşçilər dörd gün tatami üzərində mübarizə aparacaqlar
Asif Şirəliyev Azərbaycan çempionatındakı mübahisəli epizodlara aydınlıq gətirib - VİDEO
25 Fevral 13:05
Güləş

Asif Şirəliyev Azərbaycan çempionatındakı mübahisəli epizodlara aydınlıq gətirib - VİDEO

Yarış fevralın 3-13-ü aralığında Gəncə İdman Sarayında təşkil olunub

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
25 Fevral 01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
26 Fevral 02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
25 Fevral 02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib