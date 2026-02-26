Azərbaycanlı güləşçi Tiranada keçirilən reytinq turnirində yarımfinala yüksəlib – YENİLƏNİR

Paris-2024 Olimpiadasının sərbəst güləş üzrə bürünc mükafatçısı Maqomedxan Maqomedov (97 kq) Albaniyanın paytaxtı Tirana şəhərində keçirilən reytinq turnirində yarımfinala vəsiqə qazanıb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, Maqomedov 1/4 final mərhələsində amerikalı güləşçi Conatan Leonard üzərində 13:2 hesablı inamlı qələbə qazanıb.
Bundan əvvəl, 1/8 final mərhələsində azərbaycanlı sərbəst güləşçi Türkiyə təmsilçisi Rifat Erenə qalib gəlib.
Azərbaycanın digər iki nümayəndəsi - Cəbrayıl Hacıyev (79 kq) və Paris-2024 Olimpiadasının daha bir bürünc medalçısı Georgi Meşvildişvili (125 kq) — yarımfinala yüksələ bilməyiblər. Onlar müvafiq olaraq İran təmsilçisi Məhəmməd Noxodilarimi və ABŞ güləşçisi Uayt Hendriksə 1/4 finalda məğlub olublar.
Hazırda Azərbaycan millisinin Tiranadakı reytinq turnirində aktivində üç medal var: Rəşid Babazadə (65 kq) gümüş medal qazanıb, İslam Bazarqanov (57 kq) və Arseniy Cioyev (86 kq) isə bürünc medala sahib olublar.