25 Fevral 2026
AZ

Sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə U-15 ölkə çempionatı Qazax şəhərində təşkil olunacaq

Güləş
Xəbərlər
25 Fevral 2026 15:13
58
Sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə U-15 ölkə çempionatı Qazax şəhərində təşkil olunacaq

2026-cı il üçün Azərbaycanın İdman Paytaxtı elan olunmuş Qazax şəhəri ilk dəfə sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə U-15 ölkə çempionatına ev sahibliyi edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarış martın 11-dən 14-dək Qazax Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunacaq.

Çempionatda ölkənin müxtəlif bölgələrini təmsil edən yeniyetmə güləşçilər hər iki növ üzrə mübarizə aparacaqlar.

Qeyd edək ki, yarışın proqramına əsasən görüşlər dörd gün ərzində keçiriləcək və qaliblər müvafiq çəki dərəcələri üzrə müəyyənləşəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Taleh Məmmədov: “İlk üçlükdə yer alanlar yığmaya cəlb olunacaq” - MÜSAHİBƏ
16:18
Güləş

Taleh Məmmədov: “İlk üçlükdə yer alanlar yığmaya cəlb olunacaq” - MÜSAHİBƏ

U-15 yığmasının baş məşqçisi ağır çəkilərdə rəqabət çatışmazlığından və Avropa çempionatına hazırlıq planından danışdı
Asif Şirəliyev Azərbaycan çempionatındakı mübahisəli epizodlara aydınlıq gətirib - VİDEO
13:05
Güləş

Asif Şirəliyev Azərbaycan çempionatındakı mübahisəli epizodlara aydınlıq gətirib - VİDEO

Yarış fevralın 3-13-ü aralığında Gəncə İdman Sarayında təşkil olunub
Albaniyadakı turnirdə iştirak edəcək Azərbaycan güləşçiləri bəlli olub
24 Fevral 13:00
Güləş

Albaniyadakı turnirdə iştirak edəcək Azərbaycan güləşçiləri bəlli olub

Yarış 25 fevral - 1 mart aralığında baş tutacaq
Azərbaycan güləşçisi Rusiyadakı turnirdə bürünc medal qazanıb
24 Fevral 11:51
Güləş

Azərbaycan güləşçisi Rusiyadakı turnirdə bürünc medal qazanıb

79 kq çəki dərəcəsində fəxri kürsüyə yüksəlib
Mariya Stadnik Azərbaycan millisinin böyük məşqçisi təyin olunub
23 Fevral 17:18
Güləş

Mariya Stadnik Azərbaycan millisinin böyük məşqçisi təyin olunub

Bildirilib ki, qadın güləşində milli komandaların tərkibi yenidən formalaşıb
Azərbaycan güləşçisi Belarusdakı turnirdə qızıl medal qazanıb
23 Fevral 11:09
Güləş

Azərbaycan güləşçisi Belarusdakı turnirdə qızıl medal qazanıb

A. Abakarov finalda dağıstanlı Qamzat Qasanov üzərində inamlı qələbə qazanıb - 12:5

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Fevral 02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi