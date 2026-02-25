25 Fevral 2026
Asif Şirəliyev Azərbaycan çempionatındakı mübahisəli epizodlara aydınlıq gətirib - VİDEO

Güləş
Xəbərlər
25 Fevral 2026 13:05
84
Azərbaycan Güləş Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin sədri Asif Şirəliyev gənclər və yeniyetmələr arasında Azərbaycan çempionatının bir neçə görüşündə qeydə alınan mübahisəli epizodlara aydınlıq gətirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, turnirin baş hakimi bəzi qaydaları detallı şəkildə izah edib.

Yarış fevralın 3-13-ü aralığında Gəncə İdman Sarayında təşkil olunub.

Qeyd edək ki, bu ildən startı verilən layihənin icrasında məqsəd bu sahədə şəffaflığı təmin etmək, güləş qaydaları ilə bağlı maarifləndirməni artırmaqdan ibarətdir.

