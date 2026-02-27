27 Fevral 2026
AZ

Azərbaycanın Yunan-roma güləşçiləri Tiranadakı turnirə qələbə ilə başladılar - YENİLƏNİR

Güləş
Xəbərlər
27 Fevral 2026 15:33
53
Azərbaycanın Yunan-roma güləşçiləri Tiranadakı turnirə qələbə ilə başladılar - YENİLƏNİR

Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilən güləş üzrə reytinq turnirində Azərbaycanın iki Yunan-roma güləşçisi yarışa qələbə ilə start verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Davud Məmmədov (77 kq) və İslam Abbasov (87 kq) ilk mərhələni uğurla adlayaraq 1/8 finala yüksəliblər.

Məmmədov start görüşündə Qazaxıstan təmsilçisi Merey Maulitkanovu məğlub edib, Abbasov isə digər qazaxıstanlı İslam Yevloyevə qalib gəlib.

Bundan əlavə, Laçın Vəliyev (87 kq) ilk görüşünü Alan Ostayevə (UWW) qarşı keçirəcək.

Daha əvvəl Tiranadakı turnirdə Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri dörd medal qazanıblar: Rəşid Babazadə (65 kq) gümüş, İslam Bazarqanov (57 kq), Cəbrayıl Hacıyev (79 kq) və Arseni Cioyev (86 kq) isə bürünc mükafata sahib olublar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rəşid Babazadə: “Qabırğamın zədəsi mane oldu”
16:05
Güləş

Rəşid Babazadə: “Qabırğamın zədəsi mane oldu”

Güləşçimiz finalda dünya çempionuna uduzub
Hacı Əliyev məktəblilərlə görüşəcək
13:28
Güləş

Hacı Əliyev məktəblilərlə görüşəcək

47 nömrəli məktəbdə idman və təhsil mövzusunda görüş keçiriləcək
Rəşid Babazadə: “Qabırğa zədəsi və təcrübəsizlik finalda mənə mane oldu”
11:55
Güləş

Rəşid Babazadə: “Qabırğa zədəsi və təcrübəsizlik finalda mənə mane oldu”

O, finalda etdiyi səhvləri aradan qaldırmaq istədiyini deyib
Azərbaycan güləşçiləri Tiranada beynəlxalq turnirdə daha bir mükafat qazanıblar – YENİLƏNİB
26 Fevral 23:17
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri Tiranada beynəlxalq turnirdə daha bir mükafat qazanıblar – YENİLƏNİB

Cəbrayıl Hacıyev beynəlxalq turnirdə üçüncü olub
Azərbaycan güləşçiləri Albaniyadakı turnirdə üç medal qazanıblar
25 Fevral 22:40
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri Albaniyadakı turnirdə üç medal qazanıblar

Arseniy Djioyev amerikalı ikiqat olimpiya mükafatçısı və dördqat dünya çempionu Kayl Deyki məğlub edib
Taleh Məmmədov: “İlk üçlükdə yer alanlar yığmaya cəlb olunacaq” - MÜSAHİBƏ
25 Fevral 16:18
Güləş

Taleh Məmmədov: “İlk üçlükdə yer alanlar yığmaya cəlb olunacaq” - MÜSAHİBƏ

U-15 yığmasının baş məşqçisi ağır çəkilərdə rəqabət çatışmazlığından və Avropa çempionatına hazırlıq planından danışdı

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
25 Fevral 01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
26 Fevral 02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
25 Fevral 02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib