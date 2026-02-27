Azərbaycanın Yunan-roma güləşçiləri Tiranadakı turnirə qələbə ilə başladılar - YENİLƏNİR

Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilən güləş üzrə reytinq turnirində Azərbaycanın iki Yunan-roma güləşçisi yarışa qələbə ilə start verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Davud Məmmədov (77 kq) və İslam Abbasov (87 kq) ilk mərhələni uğurla adlayaraq 1/8 finala yüksəliblər.
Məmmədov start görüşündə Qazaxıstan təmsilçisi Merey Maulitkanovu məğlub edib, Abbasov isə digər qazaxıstanlı İslam Yevloyevə qalib gəlib.
Bundan əlavə, Laçın Vəliyev (87 kq) ilk görüşünü Alan Ostayevə (UWW) qarşı keçirəcək.
Daha əvvəl Tiranadakı turnirdə Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri dörd medal qazanıblar: Rəşid Babazadə (65 kq) gümüş, İslam Bazarqanov (57 kq), Cəbrayıl Hacıyev (79 kq) və Arseni Cioyev (86 kq) isə bürünc mükafata sahib olublar.