Mariya Stadnik: “Həyatımın bu yeni mərhələsində dəstəyinizə ümid edirəm”

Güləş
Xəbərlər
27 Fevral 2026 23:43
117
U-15 və U-17 yaş qrupu üzrə Azərbaycan millisinin böyük məşqçisi Mariya Stadnik bu vəzifəyə təyin olunmasına görə minnətdarlığını bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, o, bu barədə sosial şəbəkədə paylaşım edib.

“Çox sağ olun ki, məni U-15 və U-17 komandalarının baş məşqçisi vəzifəsinə təyin etdiniz. Bu mənim üçün yeni bir təcrübədir.

Mən bilirəm ki, yarışlarda çıxış edərkən məni sevən və dəstəkləyən çox insan var idi. İndi isə həyatımın bu yeni mərhələsində sizin dəstəyinizə ümid edirəm”, - Stadnik yazıb.

İdman.Biz
