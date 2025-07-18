Определились победители чемпионата Азербайджана по пляжной борьбе — ФОТО

В Азербайджане завершился чемпионат страны по пляжной борьбе среди юниоров и взрослых.

Как сообщает İdman.biz, соревнования прошли на Пляжной арене, где за победу в семи весовых категориях боролись 85 спортсменов.

Во второй день турнира были определены сильнейшие как среди взрослых, так и среди юниорок. Победители и призеры были награждены медалями и дипломами Министерства молодежи и спорта.

Среди мужчин отличились Рюбейл Ибрагимли (70 кг, Абшерон), Сахиб Дадашов (80 кг, "Нефтчи"), Ильгар Назерли (90 кг, Абшерон) и Хаял Ханмурадов (+90 кг, AHİTA).

Среди девушек чемпионками стали Ягмур Меликли (45 кг, AHİTA), Гюнель Керимли (55 кг, AHİTA) и Рена Нуриева (65 кг, AİJA).

İdman.biz