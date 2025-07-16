В Баку стартовал чемпионат Азербайджана по пляжной борьбе: известны первые победители

В Баку стартовал чемпионат Азербайджана по пляжной борьбе.
Как передает İdman.biz, cоревнования проходят на пляжной арене, и в первый день выступили юные спортсмены 2009–2010 годов рождения.
В борьбе за награды приняли участие 71 спортсмен в четырех весовых категориях.
Победителями стали:
60 кг — Алирза Гейбатлы
70 кг — Рашад Алиев
80 кг — Эльвин Гаджигулиев
90 кг — Мехлет Гасымов
Все призеры были награждены медалями и дипломами Министерства молодежи и спорта. Они будут включены в состав юношеской сборной Азербайджана по пляжной борьбе и примут участие в подготовке к юношеским Олимпийским играм, которые пройдут в следующем году в Дакаре (Сенегал).
İdman.biz