Азербайджанские спортсменки завоевали пять медалей на турнире в Эстонии

Азербайджанские спортсменки успешно выступили на юниорском турнире Tallinn Open, прошедшем в Эстонии, и завоевали пять медалей.

В традиционных соревнованиях, в которых приняли участие представители 41 страны, под руководством старшего тренера сборной U-17 Марии Стадник и тренера Солмаз Адиловой выступили семь азербайджанских борцов. Пять из них поднялись на пьедестал почета.

Фатима Байрамова (53 кг) стала победительницей турнира, одержав победы во всех семи проведенных схватках.

Назрин Ахмедли (49 кг), Рена Нуриева (61 кг) и Симура Абдуллаева (69 кг) завоевали серебряные медали, а Хадиджа Гурбанзаде (49 кг) удостоилась бронзовой награды.

Отметим, что после завершения соревнований команда примет участие в международных учебно-тренировочных сборах, которые пройдут в Таллине и продлятся до 1 апреля. Заключительный этап подготовки к чемпионату Европы U-17 национальная сборная проведет в Баку.

Азербайджанского чемпиона Европы дисквалифицировали на четыре года
27 Марта 15:14
Борьба

Азербайджанского чемпиона Европы дисквалифицировали на четыре года

Борец вольного стиля Сабир Джафаров получил 48-месячный бан за нарушение антидопинговых правил

В Иране казнили молодого борца сборной
20 Марта 21:45
Борьба

В Иране казнили молодого борца сборной

19-летний спортсмен был обвинен в причастности к событиям во время протестов

