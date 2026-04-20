"Атлетико" лишился двух лидеров после битвы за Кубок

Полузащитник мадридского "Атлетико" Адемола Лукман и нападающий Александр Сорлот испытывают небольшой дискомфорт после завершения финальной встречи Кубка Испании. Игра, состоявшаяся 18 апреля, завершилась победой "Реал Сосьедада" (2:2; 3:4 по пенальти).

"Медицинская команда клуба провела обследования, результаты которых указывают на необходимость принять все меры предосторожности, чтобы избежать риска травм. Игроки будут заниматься по индивидуальной тренировочной программе несколько дней, работая отдельно от основного состава", - говорится в заявлении клуба, опубликованном на официальном сайте.

Столичный клуб идет на четвертом месте в чемпионате Испании, набрав 57 очков за 31 тур. 22 апреля команде предстоит сыграть с "Эльче" на выезде.