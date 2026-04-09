Сегодня пройдут матчи 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня пройдут очередные матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках игрового дня состоятся три встречи с участием клубов из Италии, Англии, Португалии, Германии и Испании.

"Астон Вилла", продолжающая уверенный сезон в еврокубках, сыграет на выезде с "Болоньей", которая делает ставку на организованную игру и домашнюю поддержку. В другом противостоянии "Порту" примет "Ноттингем Форест" - английский клуб стремится закрепить успешное возвращение в европейские турниры, тогда как хозяева традиционно сильны на своем поле.

Еще в одном матче "Фрайбург" встретится с "Сельтой". Немецкая команда рассчитывает на дисциплину и интенсивность, тогда как испанцы делают акцент на контроле мяча и вариативной атаке.

Все встречи начнутся в 23:00 по бакинскому времени.

Лига Европы УЕФА

1/4 финала, первые матчи

9 апреля

23:00. "Порту" (Португалия) - "Ноттингем Форест" (Англия)

23:00. "Фрайбург" (Германия) - "Сельта" (Испания)

23:00. "Болонья" (Италия) - "Астон Вилла" (Англия)

Отметим, что накануне "Брага" на своем поле сыграла вничью с "Бетисом" - 1:1.