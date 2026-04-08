"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за хавбека "Штутгарта"

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Штутгарта" Анджело Штиллеру.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Экрема Конура, английский клуб включился в борьбу за подписание 25-летнего немца, на которого также претендуют другие команды.

По данным источника, "Штутгарт" рассчитывает выручить за своего футболиста около 65 миллионов евро. Штиллер перешел в немецкий клуб из "Хоффенхайма" в 2023 году за 5 миллионов евро, а его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 44 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал 10 результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.