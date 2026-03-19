Лига Европы УЕФА: Итальянское рандеву и битва "!короля" турнира Эмери с "догами"

Сегодня состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которых определятся участники следующего раунда.

Как сообщает İdman.Biz, одним из самых напряженных противостояний остается пара "Болонья" - "Рома". Первая встреча завершилась вничью (1:1), и теперь команды фактически начинают все заново. Римляне получили минимальное преимущество за счет выездного гола и более высокого класса исполнителей, однако по игре "Болонья" выглядела конкурентоспособно и создала достаточное количество моментов. В ответной встрече ключевым фактором станет реализация: при равной структуре игры исход может решить один эпизод.

В Англии "Астон Вилла" примет "Лилль", имея минимальное преимущество после победы во Франции (1:0). Команда Унаи Эмери провела прагматичный матч на выезде, реализовав один из немногих моментов, и теперь ее задача - сохранить баланс между контролем и риском. Французскому клубу необходимо отыгрываться, что неизбежно приведет к более открытому футболу и увеличит пространство для контратак хозяев.

В Испании "Бетис" попытается переломить ход противостояния с "Панатинаикосом" после поражения в первом матче (0:1). Греческий клуб добился результата, играя в меньшинстве, что подчеркивает его дисциплину и организованность. Для испанской команды ключевой задачей станет вскрытие плотной обороны соперника, при этом риск пропущенного мяча может окончательно решить исход пары.

В Португалии "Порту" подходит к ответной игре против "Штутгарта" с преимуществом (2:1), добытым в Германии. Немецкий клуб показал высокий уровень интенсивности и создал достаточно моментов, но реализация подвела. В ответной встрече "Штутгарту" необходимо играть агрессивнее, однако это открывает зоны против одной из самых опытных команд турнира.

В Бельгии "Генк" и "Фрайбург" сохраняют одну из самых равных пар стадии. Первый матч (1:0) прошел без явного доминирования одной из сторон, и теперь многое будет зависеть от деталей - стандартов и индивидуальных ошибок. Обе команды делают ставку на вертикальный футбол, что повышает вероятность результативного сценария. Тем не менее, бельгийский коллектив в более выгодной позиции.

В Испании "Сельта" и "Лион" подходят к ответной игре без выраженного фаворита. Первая встреча (1:1) прошла в равной борьбе, и французский клуб не сумел создать задел. "Сельта" в домашних условиях делает ставку на контроль мяча и позиционные атаки, тогда как "Лион" традиционно опасен в быстрых переходах.

Датский "Мидтьюлланн" получил преимущество в противостоянии с "Ноттингем Форест" (1:0) и теперь может действовать вторым номером. Английскому клубу необходимо отыгрываться на выезде, что повышает риск контратак.

Отдельно стоит отметить завершившееся противостояние "Ференцварош" - "Брага". Португальский клуб уверенно прошел дальше, разгромив соперника в ответной встрече (4:0) и выиграв по сумме двух матчей (4:2), переломив ход дуэли после поражения в первой игре.

20:45. "Лион" (Франция) - "Сельта" (Испания)

20:45. "Мидтьюлланн" (Дания) - "Ноттингем Форест" (Англия)

20:45. "Фрайбург" (Германия) - "Генк" (Бельгия)

23:00. "Астон Вилла" (Англия) - "Лилль" (Франция)

23:00. "Порту" (Португалия) - "Штутгарт" (Германия)

23:00. "Рома" (Италия) - "Болонья" (Италия)

23:00. "Бетис" (Испания) - "Панатинаикос" (Греция)