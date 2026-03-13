Тьяго Силва установил возрастной рекорд в Лиге Европы

Ззащитник футбольного клуба "Порту" Тьяго Силва дебютировал в Лиге Европы, установив исторический рекорд турнира. Бразилец вышел на поле в матче группового этапа против немецкого "Штутгарта" (2:1), став самым возрастным полевым игроком, впервые сыгравшим в этом соревновании.

Как сообщает İdman.Biz, Силва вышел на поле в возрасте 41 года и 171 дня, что позволило ему побить предыдущий рекорд и получить статус самого возрастного полевого игрока в истории Лиги Европы, дебютировавшего в турнире. "Порту" завершил матч победой, что добавляет значимости этому достижению.

Для бразильского защитника этот поединок стал первым испытанием во втором по значимости клубном турнире континента. До этого в ходе своей богатой карьеры Тьяго Силва выступал исключительно в Лиге чемпионов УЕФА. В самом престижном европейском соревновании он защищал цвета таких клубов, как "Милан", "ПСЖ" и лондонский "Челси".