9 Марта 2026
RU

Жоан Лапорта на обвинения Хави: "Флик побеждает с теми же игроками"

Мировой футбол
Новости
9 Марта 2026 13:56
6
Жоан Лапорта на обвинения Хави: "Флик побеждает с теми же игроками"

Бывший президент "Барселоны" и официальный кандидат на предстоящих выборах Жоан Лапорта прокомментировал резонансное интервью Хави Эрнандеса, в котором тот обвинил руководство в нежелании подписывать нужных игроков. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Chiringuito, Лапорта в ответ указал на успехи нынешнего наставника команды Ханси Флика.

"С теми же игроками, что были у Хави и управление над которыми он потерял, Флик побеждает", — заявил Лапорта.

Президент подчеркнул, что текущие результаты команды доказывают состоятельность имеющегося состава, который Хави ранее называл недостаточно укомплектованным для борьбы за трофеи. По мнению Лапорты, проблема заключалась не в трансферах, а в методах управления коллективом со стороны испанского специалиста.

Напомним, что Хави, возглавлявший "сине-гранатовых" с 2021 по 2024 год, ранее заявил, что руководство отказало ему в покупке Мартина Субименди и заблокировало возвращение Лионеля Месси.

На данный момент "Барселона" под руководством Флика лидирует в Ла Лиге, опережая "Реал" на одно очко при игре в запасе, что становится главным аргументом Лапорты в его предвыборной кампании против Виктора Фонта. Статистика подтверждает слова президента: при Флике команда демонстрирует лучшую результативность за последние пять лет, используя практически тот же костяк игроков, что был в распоряжении Хави в его заключительном сезоне.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Тренер сборной Ирака призвал перенести матч плей-офф ЧМ-2026
13:26
Мировой футбол

Тренер сборной Ирака призвал перенести матч плей-офф ЧМ-2026

Причиной названы транспортные проблемы из-за напряженности в регионе
Сборная Азербайджана объявила состав на Кубок чемпионов ФИБА 3x3
13:13
Мировой футбол

Сборная Азербайджана объявила состав на Кубок чемпионов ФИБА 3x3

Названы также даты матчей команды
Эндрик впервые с начала аренды остался в запасе "Лиона"
12:28
Мировой футбол

Эндрик впервые с начала аренды остался в запасе "Лиона"

До этого момента бразилец неизменно выходил в стартовом составе
"Ньюкасл" планирует масштабную перестройку вратарской линии
11:58
Мировой футбол

"Ньюкасл" планирует масштабную перестройку вратарской линии

Клуб намерен пригласить нового опытного голкипера для усиления основного состава
"Арсенал" окончательно выкупит контракт Пьеро Инкапье у "Байера"
11:28
Мировой футбол

"Арсенал" окончательно выкупит контракт Пьеро Инкапье у "Байера"

Лондонский клуб активирует пункт о постоянном трансфере эквадорского защитника за 52 миллиона евро
Бывший капитан "Манчестер Сити" сообщил о редком заболевании
11:13
Мировой футбол

Бывший капитан "Манчестер Сити" сообщил о редком заболевании

У 55-летнего экс-защитника сборной Шотландии диагностирован синдром Рамсея-Ханта

Самое читаемое

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре
7 Марта 13:06
Мировой футбол

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре

Нападающий "Реала" и испанская актриса провели вечер в отеле Pullman
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце

Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии
7 Марта 10:06
Формула 1

Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии - ВИДЕО

Действующий чемпион мира начнет первую гонку новой эры Формулы-1 с последнего ряда
Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО
8 Марта 00:30
Дзюдо

Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан представляют 22 спортсмена в 10 весовых категориях — 3 юноши и 19 девушек