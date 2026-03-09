Жоан Лапорта на обвинения Хави: "Флик побеждает с теми же игроками"

Бывший президент "Барселоны" и официальный кандидат на предстоящих выборах Жоан Лапорта прокомментировал резонансное интервью Хави Эрнандеса, в котором тот обвинил руководство в нежелании подписывать нужных игроков. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Chiringuito, Лапорта в ответ указал на успехи нынешнего наставника команды Ханси Флика.

"С теми же игроками, что были у Хави и управление над которыми он потерял, Флик побеждает", — заявил Лапорта.

Президент подчеркнул, что текущие результаты команды доказывают состоятельность имеющегося состава, который Хави ранее называл недостаточно укомплектованным для борьбы за трофеи. По мнению Лапорты, проблема заключалась не в трансферах, а в методах управления коллективом со стороны испанского специалиста.

Напомним, что Хави, возглавлявший "сине-гранатовых" с 2021 по 2024 год, ранее заявил, что руководство отказало ему в покупке Мартина Субименди и заблокировало возвращение Лионеля Месси.

На данный момент "Барселона" под руководством Флика лидирует в Ла Лиге, опережая "Реал" на одно очко при игре в запасе, что становится главным аргументом Лапорты в его предвыборной кампании против Виктора Фонта. Статистика подтверждает слова президента: при Флике команда демонстрирует лучшую результативность за последние пять лет, используя практически тот же костяк игроков, что был в распоряжении Хави в его заключительном сезоне.